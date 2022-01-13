لماذا تعد القهوة السوداء مشروبا رائعا لفقدان الوزن؟

القهوة هي أشهر مشروب يتناوله الناس في الصباح حول العالم. وفي الواقع، يستهلك سكان العالم أكثر من 160 مليون كيس قهوة في السنة.

وعلى الرغم من أن هذا المشروب الساخن هو الأكثر شيوعا لتعزيز الطاقة، إلا أنه يمكن أن يكون أيضا صحيا ويساعدك في فقدان الوزن.

إقرأ المزيد

وتقول آشلي شو، اختصاصية تغذية في Preg Appetit: "القهوة، عندما تستهلك باعتدال ودون الكثير من المحليات المضافة، يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن وتكون مفيدة لصحتك العامة".

إليك ما يجب أن تعرفه عن القهوة وكم يجب أن تشرب لإنقاص الوزن.

تحتوي القهوة على عناصر غذائية مثل النياسين والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تحسن صحة الجهاز الهضمي وتدعم وظيفة العضلات وتؤدي إلى صحة قلب أفضل. كما أنها تحتوي على مادة الكافيين، التي تعزز عملية التمثيل الغذائي، وتحسن الطاقة، ويمكن أن تعزز فقدان الوزن.

والقهوة السوداء مشروب منخفض السعرات الحرارية. ويرتبط فقدان الوزن بنقص السعرات الحرارية، وهو عندما تستهلك سعرات حرارية أقل مما تحرقه.

وتتمثل إحدى الطرق الشائعة للمساعدة في تحقيق عجز في السعرات الحرارية في استهلاك سعرات حرارية أقل من السعرات الحرارية المعتادة.

وتعد القهوة السوداء مشروبا مثاليا لفقدان الوزن لأنها تحتوي على أقل من 5 سعرات حرارية لكل حصة (كوب واحد) ومع ذلك، فهي منخفضة السعرات الحرارية فقط إذا كنت تشربها سوداء.

وتوضح شو: "في حين أن القهوة السوداء منخفضة السعرات الحرارية، يمكن أن تصبح عالية السعرات الحرارية والسكر والدهون بسرعة عند إضافة أنواع مختلفة من الحليب والسكريات".

إقرأ المزيد

ويشار إلى أن التمثيل الغذائي يلعب دورا هاما في فقدان الوزن، وهو العملية التي يقوم فيها الجسم بتفكيك العناصر الغذائية واستخدام السعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة على مدار اليوم. والكافيين، المنشط الموجود في القهوة، هو أحد المواد القليلة التي قد تزيد من معدل الأيض الأساسي (BMR)، والمعروف أيضا باسم المعدل الذي تحرق به السعرات الحرارية أثناء الراحة.

ووجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2018 أن المشاركين الذين شربوا مقاييس مختلفة من القهوة على مدار شهرين كان لديهم نواتج أيضية أكبر، وهي نتاج عملية التمثيل الغذائي. وسيسمح التمثيل الغذائي الأعلى أو الأسرع بحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة أو أثناء النشاط البدني، ما قد يساعد في فقدان الوزن.

وقد يقلل الكافيين أيضا من الشعور بالجوع. ومن المعروف أن الشهية تتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك نوع الطعام الذي تتناوله ومستويات النشاط البدني والهرمونات. وعلى الرغم من عدم وجود أبحاث كافية لتحديد العلاقة بين السبب والنتيجة لتقليل الشهية للكافيين، فقد أظهرت الدراسات أنه قد يقلل من مستويات هرمون الغريلين، وهو الهرمون الذي يجعلنا نشعر بالجوع.

ووجدت دراسة صغيرة عام 2014 أن المشاركين زاد لديهم الشعور بالشبع وقللوا من تناول الطعام في غضون أربعة أسابيع فقط من شرب القهوة يوميا بناء على مستويات هرمون الغريلين.

وتوضح شو: "يحفز الكافيين أيضا هرمون الشبع الببتيد YY، أو اختصارا PYY. والمزيد من PYY يعني أنك ستشعر بالشبع وستشعر بجوع أقل".

إقرأ المزيد

يمكن أن تكون القهوة أيضا غير صحية وتؤدي إلى زيادة الوزن

تقول شو إن للقهوة العديد من الفوائد التي تعزز فقدان الوزن، ولكن هناك عيوب محتملة. وفي ما يلي بعض الجوانب السلبية للقهوة التي يجب مراعاتها عند دمجها في نظامك الغذائي:

- تحتوي بعض مشروبات القهوة على الكثير من السعرات الحرارية والسكر: عند شرب القهوة لإنقاص الوزن، من الأفضل تجنب إضافة السعرات الحرارية إلى مشروبك. وتقول شو إنه قد يكون من المغري إضافة الحليب أو السكر إلى قهوتك، لكن يمكن أن يضيفوا سعرات حرارية إلى مشروبك بسرعة.

- العديد من مشروبات القهوة المشهورة تحتوي بالفعل على نسبة عالية من السعرات الحرارية: تقول شو إن استهلاك سعرات حرارية أكثر من الكمية العادية يمنعك من تحقيق نقص في السعرات الحرارية لفقدان الوزن ويؤدي بدلا من ذلك إلى زيادة الوزن.

- يمكن أن يقلل الكافيين من النوم: غالبا ما ترتبط قلة النوم بزيادة الشهية والجوع، خاصة بالنسبة للأطعمة عالية السعرات الحرارية. وقد عزت الدراسات قلة النوم إلى زيادة هرمون الغريلين، وهو الهرمون الذي ينظم الشعور بالجوع، والذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية وزيادة الوزن.

إقرأ المزيد

ووفقا لشو: "الكافيين الموجود في القهوة يمنع مستقبلات الأدينوزين التي تسبب النعاس، ما يجعلك تشعر بمزيد من اليقظة. أقترح التوقف عن تناول الكافيين قبل النوم بست إلى سبع ساعات على الأقل من أجل النوم الجيد وتنظيم الهرمونات".

كيف تشرب القهوة لإنقاص الوزن

للحصول على الفوائد الصحية للقهوة وتحقيق إنقاص الوزن، توصي شو بتناول ما لا يزيد عن أربعة أكواب من القهوة (نحو 120 إلى 235 ملل) بما يعادل 400 مغ من الكافيين.

وتوضح شو: "أربعة فناجين من القهوة يوميا تتيح فوائد الشعور بمزيد من اليقظة وتحسين التمثيل الغذائي للدهون بينما لا يكون كثيرا للتأثير على النوم والجوع". وتقول إن شرب كوب كل ساعتين سيكون معقولا للشعور بالآثار الدائمة في كل فترة.

ومع ذلك، إذا كنت تحب القهوة القوية، اشرب عددا أقل من الأكواب وفقا لذلك حتى لا تحصل على أكثر من 400 مغ من الكافيين يوميا.

المصدر: بزنس إنسايدر