دراسة تكشف عن 4 عوامل خطر قد تزيد من فرصتك في الإصابة بـ "كوفيد" طويل الأمد!

حدد علماء أربعة عوامل خطر قد تساعد في التنبؤ بما إذا كان الشخص سيصاب بـ "كوفيد" لفترة طويلة، حيث يعاني من أعراض مختلفة لأسابيع أو أشهر بعد انتهاء العدوى الأولية.

وتشمل عوامل الخطر: وجود كمية كبيرة من المادة الوراثية SARS-CoV-2 في الدم في وقت مبكر من الإصابة، عدوى نشطة بفيروس Epstein-Barr (EBV)، عامل ممرض مختلف، بعض الأجسام المضادة الذاتية، أو جزيئات المناعة التي تستهدف بروتينات الجسم، بدلا من استهداف الفيروسات أو البكتيريا، والتشخيص الموجود مسبقا لمرض السكري النوع 2، وهو الشكل الأكثر شيوعا لمرض السكري، والذي تكون فيه خلايا الجسم مقاومة للأنسولين.

ويمكن الإبلاغ عن معظم عوامل الخطر هذه في الوقت الذي يتم فيه تشخيص المريض لأول مرة بـ "كوفيد-19"، ما يزيد من احتمال أن العلاجات السريعة يمكن أن تمنع بعض حالات "كوفيد" طويلة الأمد، وفقا للدراسة الجديدة، التي نُشرت في 24 يناير في مجلة Cell.

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ولا تزال الدراسة مجرد نقطة انطلاق. ويجب على الباحثين القيام بمزيد من العمل لفهم ما إذا كانت عوامل الخطر هذه تدفع بالفعل إلى تطور "كوفيد" طويل الأمد، وما إذا كانت هذه الإشارات التي يمكن رصدها مبكرا يمكن أن تساعد في التنبؤ بالأعراض المحددة التي قد تستمر في المرضى لمدة أربعة أو ثمانية أو 12 شهرا بعد ذلك، كما قال المعد الأول يابينغ سو، الذي كان عالم أبحاث في معهد بيولوجيا الأنظمة في سياتل وقت الدراسة، لـ"لايف ساينس" في رسالة بريد إلكتروني.

وقال الدكتور بي جي أوتز، أستاذ الطب وعالم الطب في علم المناعة وأمراض الروماتيزم في جامعة ستانفورد، والذي لم يشارك في البحث: "أعتقد أنها دراسة جيدة جدا".

ويعرف أوتز بأنه أحد العديد من الباحثين في جامعة ستانفورد الذين سيعملون كمحققين رئيسيين لمبادرة البحث عن "كوفيد" لتعزيز التعافي، وهي دراسة متعددة المراكز عن "كوفيد" طويل الأمد برعاية المعاهد الوطنية للصحة (NIH). وقال أوتز إن هذا البحث الأولي الذي أجراه سو وزملاؤه "يعطينا إشارة رائعة" لكيفية التعامل مع مبادرة RECOVER الأكبر بكثير، والتي ستضم عشرات الآلاف من الأشخاص.

فهم عوامل الخطر

في الدراسة الجديدة، راقب الفريق ما يقرب من 210 مريضا بـ "كوفيد" لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، بدءا من وقت التشخيص. ونقل حوالي 70٪ من هؤلاء المرضى إلى المستشفى بسبب "كوفيد". وكان الهدف من البحث هو اكتشاف السمات المشتركة بين المرضى الذين استمروا في تطوير "كوفيد" طويل الأمد، أو "أعراض ما بعد الحادة للمرض" (PASC) - وهو مصطلح طبي يشير إلى تأثيرات SARS-CoV-2 يمكن أن يحدث على الجسم بعد مرور العدوى الأولية.

وقدم المشاركون في الدراسة عينات من الدم ومسحة الأنف عند التشخيص، أثناء إصابتهم بـ "كوفيد" وبعد ذلك بعدة أشهر. وفي هذه المتابعة الأخيرة، أكمل المرضى مسحا حول الأعراض المتعلقة بـ "كوفيد" طويل الأمد، بما في ذلك السعال والتعب وضيق التنفس والإسهال ومشاكل الذاكرة وصعوبة التركيز وفقدان التذوق والشم.

وإجمالا، أبلغ حوالي 37٪ من المرضى عن ثلاثة أعراض طويلة أو أكثر في آخر متابعة لهم؛ أبلغ 24٪ عن عارض أو عرضين؛ وقال جيم هيث، المحقق الرئيسي في الدراسة ورئيس معهد بيولوجيا الأنظمة، لصحيفة نيويورك تايمز، إن نسبة 39٪ المتبقية لم تظهر عليهم أي أعراض. وبشكل عام، كانت الأعراض الفيروسية في الجهاز التنفسي هي الأكثر شيوعا، تليها الأعراض العصبية وفقدان حاسة التذوق والشم وأعراض الجهاز الهضمي، بهذا الترتيب، حسبما أفاد الباحثون.

وفي المجموعة التي ظهرت عليها ثلاثة أعراض طويلة أو أكثر من أعراض "كوفيد"، أظهر 95٪ واحدا على الأقل من عوامل الخطر الأربعة التي حددت حديثا، حسبما قال هيث لصحيفة نيويورك تايمز. وربطت عوامل الخطر الأربعة بـ "كوفيد" طويل الأمد بغض النظر عما إذا كانت العدوى الأولية للمريض شديدة أو خفيفة. وأيد الفريق بعض هذه النتائج من خلال تحليل الدم من مجموعة مستقلة من 100 مريض مصاب بفيروس "كوفيد-19"، وكان معظمهم يعانون في البداية من التهابات خفيفة.

ومن أبرز عوامل الخطر هذه الأجسام المضادة الذاتية، التي رصدها الفريق في عينات دم المرضى. وقاموا بالتحديد بفحص ستة أجسام مضادة ذاتية ووجدوا أن الأجسام المضادة المختلفة بدت مرتبطة بأعراض طويلة مختلفة لـ"كوفيد".

وعلى سبيل المثال، فإن وجود جسم مضاد ذاتي واحد، يسمى مضاد IFN-α2، في وقت تشخيص الأعراض التنفسية المتوقعة لـ "كوفيد" طويل الأمد. يلتصق الجسم المضاد لـ IFN-α2 بمرسل كيميائي يسمى interferon alpha-2 يساعد في توجيه نشاط خلايا مناعية معينة. وكتب معدو الدراسة أن وجود الأجسام المضادة لـ IFN-α2 قد يتسبب في حدوث خلل في هذه الخلايا المناعية ويعزز أيضا إنتاج الجزيئات الالتهابية في الجسم.

وبالإضافة إلى مضاد IFN-α2، قام الباحثون بفحص خمسة أجسام مضادة ذاتية إضافية، تسمى الأجسام المضادة للنواة، والتي ترتبط بالبروتينات في نواة الخلية.

وربطت هذه الأجسام المضادة الخمسة بالعديد من اضطرابات المناعة الذاتية، بما في ذلك الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت تتلف الخلايا بشكل مباشر أم أنها مجرد علامة على المرض.

وأفاد الفريق أنه في الدراسة الجديدة، ربطت الأجسام المضادة للنواة بأعراض الجهاز التنفسي وبعض الأعراض المعدية المعوية لفيروس كورونا طويل الأمد.

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الأجسام المضادة والأعراض العصبية

وعلى النقيض من ذلك، قال سو: "لا يرتبط PASC العصبي بشكل كبير بهذه الأجسام المضادة الذاتية الستة التي قمنا بقياسها".

وبدلا من ذلك، بدت الأعراض العصبية مرتبطة بالأجسام المضادة التي تستهدف فيروس كورونا نفسه. ووجد الفريق أن هذه الأجسام المضادة، التي تستهدف الفيروس المسمى nucleocapsid، تظهر بكميات كبيرة بعد الإصابة، بمجرد ظهور أعراض "كوفيد" طويل الأمد. ونظرا لأن هذه الأجسام المضادة التي تستهدف فيروس كورونا تظهر لاحقا، وليس في وقت قريب من التشخيص، فلن تكون بالضرورة مفيدة للتنبؤ بأعراض مرض "كوفيد" العصبية الطويلة في وقت مبكر.

وقال أوتز إن بيانات الجسم المضاد هذه تشير إلى أنه قد تكون هناك آليات مختلفة تقود الأنواع الفرعية المختلفة من "كوفيد" طويل الأمد. وقال إنه في مبادرة التعافي القادمة، "سنكون قادرين على فحص آلاف المرضى" لمعرفة ما إذا كان ذلك مؤكدا أم لا.

وأفاد الباحثون أن الـ EBV ظهر كعامل خطر رئيسي آخر لـ "كوفيد" طويل الأمد. وما يقدر بـ 90٪ إلى 95٪ من الأشخاص يصابون بـ EBV بحلول الوقت الذي يصلون فيه إلى سن الرشد، وبعد إحداث عدوى أولية، يصبح الفيروس كامنا ويختفي في الخلايا المناعية للجسم، وفقا لمورد إكلينيكي UpToDate. ولكن في بعض الأحيان، إذا أصيب شخص ما بعدوى مختلفة أو كان يعاني من إجهاد شديد، يمكن أن "يعيد تنشيط" فيروس EBV الساكن، ما يعني أنه يسبب عدوى نشطة مرة أخرى.

وعلى غرار الأجسام المضادة الذاتية، ربط EBV المعاد تنشيطه بمجموعة فرعية محددة من أعراض "كوفيد" طويل الأمد، وفقا للدراسة. وعلى سبيل المثال، أظهر المرضى المصابون بـ EBV في دمائهم عند التشخيص فرصة متزايدة لمشاكل الذاكرة في المستقبل، بالإضافة إلى التعب وإنتاج البلغم، وهو خليط سميك من اللعاب والمخاط، في الرئتين.

وقال سو: "عادة لا نكون قادرين على الكشف عن شظايا الـ EBV في الدم، واكتشاف شظايا الـ EBV في الدم هو علامة على إعادة تنشيطها". ومن المثير للاهتمام، أن EBV ظهر في الغالب في دم المرضى وقت تشخيص "كوفيد-19"، وبعد ذلك انخفضت مستويات الفيروس في الدم بسرعة. وقال سو: "ليس لدينا إجابة واضحة بشأن سبب ذلك"، لكن قد يكون الأمر كذلك، مع احتشاد جهاز المناعة لمحاربة فيروس كورونا، فإن EBV لديه فرصة عابرة لإعادة التنشيط والتسبب في ضرر دائم.

وتشير العديد من الأبحاث إلى أنه في الأشخاص الذين يحملون مجموعة معينة من الجينات، يمكن أن تؤدي عدوى EBV إلى الإصابة بمرض الذئبة، وفقا لمراجعة عام 2021 في مجلة Frontiers in Immunology. وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر العلماء أدلة دامغة على أن الفيروس لدى الأفراد المعرضين للإصابة به قد يتسبب في التصلب المتعدد، وهو مرض مناعي ذاتي يصيب الدماغ والنخاع الشوكي، لدى الأفراد المعرضين للإصابة.

مرض السكري وفيروس كورونا الحمض النووي الريبي

حوالي ثلث مرضى "كوفيد" طويل الأمد في الدراسة يعانون من مرض السكري النوع 2. وعلى وجه الخصوص، كان الأشخاص الذين يعانون من عامل الخطر هذا أكثر عرضة للإرهاق والسعال وأعراض الجهاز التنفسي الفيروسية الطويلة.

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وبالإضافة إلى ذلك، حمل حوالي ثلث مرضى "كوفيد" طويل الأمد مستويات عالية من المادة الوراثية لـ SARS-CoV-2، أو RNA، في دمائهم وقت التشخيص، وكانوا أكثر عرضة لتجربة أعراض "كوفيد" طويل الأمد المرتبطة بالذاكرة.

وتشير نتائج الحمل الفيروسي إلى أنه يمكن الوقاية من "كوفيد" طويل الأمد - أو على الأقل جعله أقل حدة - في هؤلاء المرضى إذا كان من الممكن السيطرة على حمولاتهم الفيروسية باستخدام الأدوية المضادة للفيروسات.

وقال سو: "كلما تمكّن المرء من القضاء على الفيروس بشكل أسرع، قل احتمال الإصابة بفيروس دائم أو المناعة الذاتية، ما قد يؤدي إلى الإصابة بفيروس "كوفيد" طويل الأمد". ولكن بالنظر إلى أن "كوفيد" طويل الأمد يمكن أن يصيب أولئك الذين يعانون من عدوى "كوفيد-19" الخفيفة والحادة، فمن غير الواضح ما إذا كان العلاج المكثف المضاد للفيروسات سيساعد جميع المرضى، كما أشار أوتز.

عوامل الخطر الأخرى

بصرف النظر عن عوامل الخطر الأربعة الرئيسية لفيروس كورونا لفترات طويلة، تشير الدراسة الجديدة أيضا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية لفيروس "كوفيد" طويل الأمد، لديهم مستويات منخفضة بشكل غير عادي من هرمون الإجهاد الكورتيزول في دمائهم. وأولئك الذين يعانون من أعراض عصبية يحملون مستويات عالية بشكل غير عادي من البروتينات في الدم يعتقد أنها تعكس اضطرابا في دورة النوم/اليقظة اليومية.

وقد تشير هذه النتائج إلى علاجات لفيروس "كوفيد" طويل الأمد، وفي الواقع، يتم بالفعل اختبار العلاج ببدائل الكورتيزول في مرضى "كوفيد" طويل الأمد، على حد قول سو. ولكن في نهاية المطاف، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت هذه الأساليب تعمل، ولأي أنواع فرعية من "كوفيد" طويل الأمد، هي من خلال التجارب السريرية، كما قال أوتز.

ولا تعد الدراسة الجديدة سوى نقطة انطلاق، ولها العديد من القيود. وقال سو: "ركزت دراستنا على PASC في 2 إلى 3 أشهر بعد ظهور "كوفيد-19"، وبالتالي لا يمكن تمييز المرضى الذين سيطورون PASC المزمن على المدى الطويل". وقال إنه لفهم نوبات "كوفيد" طويل الأمد التي تستمر لمدة أربعة أشهر أو أكثر، ستحتاج الدراسات المستقبلية إلى متابعة المرضى لفترات أطول من الوقت.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحتاج العلماء على الأرجح إلى إجراء دراسات على الحيوانات لفهم لماذا وكيف تؤدي عوامل الخطر المحددة إلى أشكال مختلفة من PASC، على حد قوله. وستحتاج الدراسات المستقبلية أيضا إلى تحديد ما إذا كانت المتغيرات المختلفة لـ SARS-CoV-2، من ألفا إلى أوميكرون، "تغير شكل PASC الذي يعاني منه المرضى".

المصدر: لايف ساينس