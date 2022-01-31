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مجلة بريطانية : خطر تكرار الإصابة بـ"أوميكرون " أعلى 5 أضعاف مقارنة بـ "دلتا"

الصحة

مجلة بريطانية : خطر تكرار الإصابة بـ
moskva.bezformata.com
صورة أرشيفية
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حسب المعلومات التي حصل عليها الأخصائيون من الكلية الملكية في لندن فإن الوقاية من الإصابة بمتحور "أوميكرون" قد لا تفوق نسبة 19%.

وقال العلماء إن خطر تكرار الإصابة بـ"أوميكرون" أعلى بنسبة 5.4 مرة، مقارنة بسلالة "دلتا".

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أفادت بذلك مجلة Express البريطانية نقلا عن دراسة أجراها الباحثون في كلية لندن الملكية. وبحسب العلماء فإن الوقاية من العدوى التي عانى منها المرضى يمكن ألا تزيد عن نسبة 19%.

مع ذلك فإن الدراسة التي أجراها الباحثون في كلية لندن أظهرت أن الإصابة بـ" أوميكرون" يمكن أن تحمي المريض من سلالة "دلتا" كذلك. وقالت المجلة إن العلماء قد اكتشفوا لدى الأشخاص المصابين بمتحور"أوميكرون" أجساما مضادة تزيد بمقدار 4 أضعاف من حمايتهم  ضد "دلتا".

يذكر أن العلماء في جامعة "أوريغون" قد شرحوا مَن يمكن أم يُمنحوا مناعة خارقة بعد إصابتهم بمتحور" " أوميكرون" وهم الذين سبق لهم أن تلقوا اللقاح وتعزّز تطعيمهم.

المصدر: لايف

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