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غينسبورغ يدعو إلى عدم اعتبار سلالة "أوميكرون" نهاية الجائحة

الصحة

غينسبورغ يدعو إلى عدم اعتبار سلالة
Sputnik
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قال رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إنه لا يجوز القول إن سلالة "أوميكرون" ستكون نهاية وباء كوفيد-19.

وأضاف الخبير، في حديث تلفزيوني: "لا يمكنني الافتراض أن هذه هي المرحلة النهائية للوباء، هذا الكلام سيكون خطأ تام".

ووفقا له، ستستمر في الظهور أنواع جديدة من فيروس كورونا.

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وتابع غينسبورغ: "نواصل مكافحة العواقب، ونعمل على إخماد الحريق وهو مشتعل بالفعل".

تم اكتشاف سلالة أوميكرون، أو B.1.1.529، في بوتسوانا وجنوب إفريقيا في نوفمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي

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