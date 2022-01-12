3 أسباب أساسية كامنة وراء الشعور بالتعب طوال الوقت

يواجه الكثير منا أحيانا الشعور بـ"التعب طوال الوقت"، وهي حالة لا تدعو للقلق في الغالب، خاصة عندما تحدث لفترة قصيرة ولسبب محدد.

ولكن التعب غير المبرر الذي يستمر لفترة طويلة يمكن أن يكون مصدر قلق وقد يتطلب زيارة الطبيب لمعرفة الأسباب ومحاولة علاجها، حيث أنه يمكن أن يؤثر على خيارات نمط الحياة والعادات والمزاج، كما أنه يمكن أن يتسبب في وقوع العديد من حوادث السير.

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ويوضح موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) أن هناك ثلاثة أسباب أساسية للإرهاق غير المبرر أو كما يعرف بـ"التعب طوال الوقت"، وهي:

أسباب نفسية

تعد الأسباب النفسية الأكثر شيوعا في التسبب بالإرهاق، حيث تؤدي إلى قلة النوم أو الأرق، وبالتالي التعب أثناء النهار.

وتشمل الأسباب النفسية ما يلي:

- الإجهاد

- صدمة عاطفية (مثل الفجيعة، الانفصال)

- الاكتئاب

- القلق

أسباب جسدية

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يمكن أن تشعرك بعض الظروف الصحية بالإرهاق، والتعب هو أحد أعراض العديد من الحالات، بما في ذلك:

- فقر الدم بسبب نقص الحديد

- الغدة الدرقية

- النوم وتوقف التنفس المرحلي

- الحمل

- زيادة الوزن أو السمنة

- النحافة

- علاجات السرطان

- التسمم بأول أكسيد الكربون

- الآثار الجانبية للأدوية وبعض العلاجات العشبية

أسباب تتعلق بنمط الحياة

قد تتسب بعض اختيارات أسلوب حياتك في شعورك بالتعب المستمر، مثل شرب الكثير من الكحول، واستهلاك مادة الكافيين بشكل مفرط، والعمل في دوام ليلي، وأيضا أخذ قيلولة مطولة في النهار.

المصدر: إكسبريس