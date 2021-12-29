أربع تمارين رياضية قد تعمل بشكل أفضل من أي دواء لخفض ضغط الدم المرتفع!

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وتختلف العلاجات في النوع.

وإذا شُخّصت إصابتك بارتفاع ضغط الدم، فقد توصف لك مجموعة من الأدوية أو بعض التغييرات في نمط الحياة. ويقترح بحث جديد أن هذا الأخير يمكن أن يكون أكثر فعالية من السابق.

ووفقا لبحث نُشر في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، يمكنك خفض ضغط الدم بشكل فعال دون الحاجة إلى الأدوية ومن خلال تغييرات نمط الحياة وحدها. وعلى وجه التحديد، من خلال التمرين. وبشكل أكثر تحديدا، من خلال أربعة أنواع من التمارين الرياضية.

ويقترح باحثون من المؤسسات التي ساهمت في الدراسة، بما في ذلك جامعة أكسفورد، أن التمارين الأكثر فعالية لارتفاع ضغط الدم هي:

• المشي.

• الجري.

• ركوب الدراجات.

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• السباحة.

ويُنصح الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم "بممارسة التمارين الهوائية معتدلة الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل مثل المشي أو الركض أو ركوب الدراجات أو السباحة لمدة 5-7 أيام في الأسبوع لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، وفقا للدراسة.

وخلص الباحثون إلى أن التمارين الهوائية "خيار علاجي مفيد وفعال لخفض ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم".

ويمكن أن تؤدي الحالة إلى زيادة المخاطر، وفقا لـ NHS. وربما تؤدي إلى عدد من الحالات الخطرة بما في ذلك:

• مرض قلبي.

• مرض الشرايين الطرفية.

• أزمة قلبية.

• فشل القلب.

• تمدد الأوعية الدموية الأبهري.

• مرض كلوي.

• الخرف الوعائي.

وهناك العديد من التغييرات في نمط الحياة المساعدة أيضا، حيث يلعب نظامك الغذائي دورا رئيسيا. ويعد تقليل كمية الملح التي تتناولها، وتقليل الكافيين والكحول، وفقدان الوزن، عوامل فعالة.

وإذا قررت التوقف عن التدخين، إذا كنت تدخن، فسيساعد أيضا في خفض ضغط الدم لديك.

المصدر: إكسبريس