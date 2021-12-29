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الإصابة بمتحور "أوميكرون" ربما تعزز الاستجابة المناعية ضد "دلتا"

الصحة

الإصابة بمتحور
Globallookpress Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency
صورة تعبيرية
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أعلن البروفيسور أليكس سيغال، أن نتائج دراسة أجراها علماء جنوب إفريقيا، أظهرت أن الجسم المصاب بمتحور "أوميكرون" ينتج أجساما مضادة يمكنها تحييد متغير "دلتا".

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ويشير البروفيسور سيغال من المعهد الإفريقي لبحوث الصحة، إلى أنه لم يتم التحقق من صحة نتائج هذه الدراسة، التي شملت حوالي 30 شخصا بعضهم حصل على تطعيم ضد الفيروس التاجي المستجد والبعض الآخر غير مطعم، وجميعهم مصابون بمتحور "أوميكرون".
واتضح من نتائج هذه التجربة، التي نشرها البروفيسور في "تويتر" أن فعالية تحييد "أوميكرون" زادت بمقدار 14 بعد 14 يوما من بداية التجربة، ما يدل على تطور استجابة مناعية خلطية ضد هذا المتحور. كما أن تحييد متغير "دلتا" زاد بمقدار 4.4 مرة.
ويشير البروفيسور، إلى أن زيادة مقاومة "دلتا" لدى المصابين بمتحور "أوميكرون" يمكن أن يؤدي إلى تخفيض احتمال تكرر الإصابة بمتغير "دلتا".
ويؤكد سيغال، بصورة خاصة، على أن متحور "أوميكرون" وفقا لبيانات جنوب إفريقيا، "أقل ضراوة" وهذا يساعد على "التخلص من دلتا".

المصدر: نوفوستي

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