الصحة الروسية تسجل دواء يعالج مرض ضمور العضلات الشوكي

سجلت وزارة الصحة الروسية دواء "زولجينسما" الذي سيستخدم لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي.

سجلت وزارة الصحة الروسية عقارا سويسريا ضد مرض ضمور العضلات الشوكي "زولجينسما" الذي يصيب الأطفال الصغار. جاء ذلك في سجل الأدوية الحكومي الروسي الذي نشر مؤخرا بياناته.

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يذكر أن الأطفال الصغار هم الذين غالبا ما يصابون بهذا المرض الخطير، وفي حال الإصابة به فإن الوظائف الحركية للطفل تفقد تدريجيا، وقد يتوقف الطفل عن الحركة وربما يتوقف عن التنفس.

وقد استخدم دواء Zolgensma في بلدان أخرى. وهو أغلى عقار في العالم، حيث تقدّر تكلفة حقنة واحدة منه بـ2.1 -2.5 مليون دولار.

وقد بدأ صندوق "دائرة الخير" الروسي الخيري في يونيو الماضي بقبول طلبات للحصول على هذا الدواء الباهظ الثمن ليتعاطاه الأطفال من دون سن الثالثة ممن أصابهم مرض الضمور العضلي في العمود الفقري.

يذكر أن روسيا كانت قد سجلت في وقت سابق عقاريْن لعلاج مرضي Nusinersen و"Risdiplam، وتكلف حقنة واحدة من دواء "سبينرازا" ضد مرض Nusinersen نحو 125 ألف دولار.

المصدر: تاس