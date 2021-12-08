عالم مناعة روسي يوضّح خصائص "أوميكرون" المنقذة

أعلن الدكتور سيرغي كريوتشكوف، عالم المناعة الروسي، أن الآمال بشأن خصائص متحور "أوميكرون" المنقذة لم تتأكد.

إقرأ المزيد





ويشير كريوتشكوف في حديث لصحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، إلى أن ما أعلنه عدد من المختصين عن قدرة متحور "أوميكرون" على استبدال اللقاح لم تؤكدها البيانات المتوفرة.

ويقول، "تخيل العديد من المختصين أن متحور "أوميكرون" هو المخلص وأنه "لقاح حي".

ويضيف، قد يكون متحور "أوميكرون" أقل خطورة من "دلتا"، وقد يكون على العكس تماما، أي أخطر من متحور "دلتا".

ويذكر أن عالم الفيروسات بيوتر تشوماكوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، سبق أن أعلن، أن متحور "أوميكرون" هو "لقاح حي" خلقته الطبيعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعتبرت متحور "أوميكرون" مثيرا للقلق. ويعتقد الخبراء أن المتعافين من "كوفيد-19" والمطعمين ضده، يمكن أن يصابوا بمتحور "أوميكرون".

المصدر: نوفوستي