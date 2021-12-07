مواد غذائية لا بد منها للأسنان والعظام

أعلنت الدكتورة ليرا لافسكي، خبيرة التغذية الروسية، أن الفوسفور الموجود في البيض واللحوم والأسماك والخضروات، ضروري لصحة الأسنان.





وتشير الخبيرة في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأسنان، إلى المواد الغذائية المحتوية على الفوسفور، وإلى عواقب نقص هذا العنصر في الجسم.

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وتقول، "الفوسفور - ثاني أكثر المعادن وفرة في الجسم بعد الكالسيوم ، حيث 85٪ من الفوسفور موجود في العظام والأسنان، وكذلك في كل خلية من خلايا الجسم، فهو يشارك في إنتاج الطاقة. ونقص هذا العنصر غالبًا ما يسبب ضعف العظام وآلام المفاصل والعضلات وتسوس الأسنان وطنين الأذنين والقلق ومشكلات تركيز الانتباه، كما يسبب تأخر نمو وتطور الأطفال. والمصادر الرئيسية للفوسفور هي البيض واللحوم والأسماك والحبوب والبقوليات والخضروات والفواكه والثمار".

وتضيف الخبيرة، انتشر في العالم ما يسمى "النظام الغذائي الغربي" الذي يحتوي على المواد المذكورة أعلاه وكذلك الأطعمة المقلية والمالحة والوجبات السريعة والأطعمة والمشروبات المحلاة، لذلك تقل حالات نقص الفوسفور. على العكس من ذلك، الفائض منه، تعبر عنه نفس أعراض نقصه تمامًا.

المصدر: نوفوستي