روسيا.. السماح بإجراء اختبارات سريرية لعقار علاج سرطان الثدي

سمحت وزارة الصحة الروسية بإجراء اختبارات سريرية لدواء علاج سرطان الثدي، الذي ابتكره خبراء معهد الكيمياء البيولوجية و معهد الطب الأساسي في فرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا.

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ويذكر أن الخبراء ابتكروا هذا الدواء على أساس فيروس الورم المعدل وراثيا، وهو الأول من نوعه في روسيا.

وجاء في بيان المعهد، "سمحت وزارة الصحة الروسية، بإجراء الاختبارات السريرية لدواء مبتكر لعلاج سرطان الثدي. وهذا الدواء هو الأول من نوعه في روسيا مضاد للأورام. أساسه فيروس معدل وراثيا".

ويشير المبتكرون، إلى أنهم "قطعوا من جينوم الفيروس منطقتين مسؤولتين عن ضراوة الفيروس ووضعوا بدلا منها جينات تعزز نشاط الفيروس الورمي. وقد أظهرت الاختبارات قبل السريرية أن سلالة VV-GMCSF-Lact تكبح بفعالية تطور الورم الأساسي، وتمنع تكاثر الخلايا بداخله، دون أن تؤثر في الخلايا السليمة، ويمنع نمو النقائل أيضا. لذلك يمكن استخدام هذا الدواء بمفرده أو بالاقتران مع طرق العلاج الأخرى"أ.

وسوف تتضمن الاختبارات السريرية تقييم سلامة الدواء وتحمل المرضى، وحركته في أجسام اللاتي تعانين من سرطان الثدي النقيلي المتكرر أو المقاوم للعلاج.

المصدر: نوفوستي