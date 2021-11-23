علامة تحذيرية لسرطان خطير "كأن بها حياء" تظهر "في الظلام" قبل التشخيص بسنوات!

يمكن أن يكون للسرطان تأثير مدمر على حياة المصابين به وعائلاتهم. ويعد البقاء في حالة تأهب للعلامات المبكرة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

ويمكن أن تظهر علامة واحدة محددة للحالة قبل سنوات من إجراء التشخيص الرسمي.

وأوضحت التقارير في سبتمبر أن الأمر قد يستغرق حتى عام 2033 لإزالة تراكم علاج السرطان، ما قد يكون له تداعيات قاتلة للمرضى في السنوات المقبلة. ويعد الاكتشاف المبكر مفتاحا للبقاء على قيد الحياة، وقد يؤدي رفع مستوى الوعي بالعلامات إلى تحسين احتمالات العلاج. وفي إحدى الأوراق البحثية على BMJ Open، قدم 40 مريضا بالسرطان رواياتهم عن العلامات المبكرة التي لاحظوها - قبل سنوات من إجراء التشخيص الرسمي.

ويحدث سرطان البنكرياس عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية في البنكرياس بشكل خارج عن السيطرة، ومعظمها في الجزء المسؤول عن إنتاج سوائل الجهاز الهضمي.

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ويمكن أن تتكون بعض الأورام في قسم البنكرياس الذي يدير إنتاج الأنسولين وتنظيم نسبة السكر في الدم.

وغالبا ما يتم اكتشاف المرض في المراحل المتأخرة عندما يكون العلاج أقل نجاحا. ولكن وفقا لدراسة المجلة الطبية البريطانية، يمكن تجنب ذلك.

وجمعت نتائج التحليل من 40 شخصا مصابا بسرطان البنكرياس، تمت مقابلتهم جميعا.

ولإجراء التحليل، تطوع المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و84 عاما لتقديم المعلومات خلال سلسلة من المقابلات.

وخلال المقابلات، طُلب منهم توضيح النقطة التي اشتبهوا فيها في وجود خطأ ما.

وأظهرت النتائج أن الوقت التقريبي من التعرف على الأعراض إلى التشخيص الرسمي تراوح من أقل من شهر إلى عدة سنوات في بعض الحالات.

وفي الورقة البحثية، استشهد الفريق بحالة أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ويدعى بادي، الذي أدرك أن نوباته المتكررة من آلام البطن الشديدة اتبعت نمطا محددا.

وكتب الباحثون: "لكن لأنها كانت تحدث دائما في الليل، لم يقابل طبيبا حتى اختفى الألم".

وأوضح المشارك أن الأعراض التي يعاني منها عادة ما تبدأ في حوالي الساعة 7 مساء، واتبع دورة معينة حتى حوالي الساعة 2 أو 3 صباحا.

وكان الألم عابرا، ما يعني أن بادي سيختبرها لفترة أطول بحلول الوقت الذي ذهب فيه لرؤية الطبيب في صباح اليوم التالي، أو بعد بضعة أيام.

وكتب الباحثون: "دراستنا، أكبر مجموعة أبلغ عنها من المقابلات النوعية مع الأشخاص المصابين بسرطان البنكرياس، تشير لأول مرة إلى أن الأعراض ذات الطبيعة المتقطعة قد تسبق تشخيص سرطان البنكرياس. ويمكن التعرف على سرطان البنكرياس في مرحلة يكون فيها العلاج أكثر احتمالا إذا كان هناك وعي أكبر بأن الأعراض المعدية المعوية المتقطعة لها سبب خطير، وإذا كان المرضى الذين يعانون من أعراض متقطعة تشبه التهاب البنكرياس فُحصوا بسهولة أكبر".

المصدر: إكسبريس