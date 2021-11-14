رئيس مركز"غاماليا" يتحدث عن كيفية مقاومة سلالة "دلتا" قبل الإصابة بها

تحدث رئيس مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، الكسندر غينسبورغ، عما يجب الاتخاذ من الخطوات للانتصار على سلالة "دلتا" لفيروس كورونا.

وقال: "من الضروري الحفاظ على كمية كبيرة من الأجسام المضادة في الدم. وأوضح قائلا: "عند تفشي سلالة "أوهان" الصينية وغيرها كان يكفي في معظم الأحيان إعادة التطعيم مرة واحدة في كل عام أو حتى بعد مرور عام ونصف".

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وكانت السلالات السابقة، حسب العالم الروسي، تتفاعل مع جسمنا على كل حال، أما خلايا الذاكرة التي تتشكل في حال تلقي لقاح ما فساعدتنا على مقاومتها. لكن سلالة "دلتا" شأنها مع الآسف ليس كذلك. ومن أجل التغلب عليها لا بد من الحفاظ الدائم على مستوى عال من الأجسام المضادة في الدم، وذلك بغية التقاطها قبل أن تتوغل إلى خلايا جسم الإنسان.

يذكر أن الأكاديمي وعالم الفيروسات ورئيس المختبر في معهد "أندلغارد" للبيولوجيا المجهرية، بيوتر تشوماكوف، كان قد أعلن في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية أن روسيا بحاجة إلى تطعيم إلزامي ضد فيروس كورونا وذلك بغية تشكيل مناعة القطيع بنسبة 80% من السكان. وقال: "في حال عدم اتخاذ تلك الخطوة من غير المستبعد أن تظهر سلالات أكثر عدوى، ما سيتطلب تشكيل مناعة القطيع بنسبة 90% في المستقبل.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا