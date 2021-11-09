بروفيسور يفند أهم أعراض إصابة "كوفيد-19" التي تظهر حاليا لدى معظم المطعمين بالكامل!

كشفت البيانات المبكرة المنشورة في دراسة ZOE COVID أن حالات "كوفيد" الإجمالية ربما تكون بلغت ذروتها لعام 2021، لكن الحالات اليومية في المجموعات المعرضة للخطر ما تزال تتزايد.

وفي أحدث فيديو له، سلط البروفيسور تيم سبيكتور، كبير العلماء في تطبيق ZOE COVID Study، الضوء على أهم أعراض "كوفيد-19" التي تظهر حاليا لدى أولئك الذين طعموا بالكامل.

وقال سبيكتور، إن سيلان الأنف هو أهم الأعراض التي لوحظت حاليا لدى المطعمين بالكامل، حيث أظهر 73% من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بأعراض "كوفيد"، هذه الأعراض.

وتشمل الأعراض الشائعة الأخرى: العطس والتهاب الحلق والسعال المستمر.

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وتشير التقديرات إلى أن هناك حاليا 27980 حالة جديدة من الأعراض اليومية لدى المُلقحين بالكامل في المملكة المتحدة، لتسجل ارتفاعا من 26927 حالة الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من أنه ما يزال من الممكن الإصابة بـ "كوفيد-19" بعد التطعيم، إلا أن أسوأ آثاره تخفف بشكل عام.

وتوضح دراسة حديثة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فعالية اللقاحات.

وجمع باحثون من شبكة VISION التابعة لـ CDC، بيانات من 187 مستشفى عبر تسع ولايات أمريكية: نيويورك ومينيسوتا وويسكونسن ويوتا وكاليفورنيا وأوريغون وواشنطن وإنديانا وكولورادو.

وجندت الدراسة أشخاصا يبلغون من العمر 18 عاما أو أكثر والذين اختُبروا بحثا عن عدوى SARS-CoV-2 سابقا، قبل أسبوعين على الأقل من دخولهم المستشفى، ومرة ​​أخرى في وقت قريب من القبول. وطُعّم جميع المشاركين بالكامل قبل ثلاثة إلى ستة أشهر، أو أصيبوا سابقا بعدوى SARS-CoV-2 قبل ثلاثة إلى ستة أشهر.

ووجد الفريق أن الإصابة السابقة بفيروس كورونا والتطعيم ضد "كوفيد-19"، يمكن أن يوفر المناعة والحماية من الأمراض في المستقبل.

وتوصلوا إلى هذا الحكم من خلال مقارنة مستوى المناعة التي توفرها إصابة سابقة بالحماية التي يوفرها لقاح "كوفيد-19".

المصدر: إكسبريس