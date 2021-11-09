كم عدد الأجسام المضادة التي تحمي من متغيرات الفيروس التاجي المستجد؟

أعلن الدكتور يفغيني تيماكوف، أخصائي الأمراض المعدية، أن عدد الأجسام المضادة يجب أن يكون 1.5 مرة أكثر للوقاية من متغيرات الفيروس التاجي المستجد.

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ويشير تيماكوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أنه إذا كانت 150 وحدة من الأجسام المضادة BAU (banding antibody units) تكفي للوقاية من الطفرات القديمة للفيروس التاجي المستجد، فإنه للوقاية من الطفرات الجديدة يجب أن يكون عدد الأجسام المضادة أكثر بمرة ونصف.

ويقول، "أكثر السلالات عدوانية هي سلالة "دلتا" وللوقاية منها تكفي 300 وحدة BAU لتحييدها، ولكي لا يمرض الشخص نهائيا يجب أن يكون عددها 500 وحدة وأكثر. أما للوقاية من النسخة الأصلية (نسخة ووهان) والنسخة الإيطالية فكانت تكفي 150 وحدة BAU، ولكن لسلالة "ألفا" والتي تبعتها فيجب أن يكون عدد الوحدات أكثر بمرة ونصف".

المصدر: نوفوستي