روسيا تؤكد قدرة أجهزة الاختبار لديها على كشف متحور جديد لسلالة "دلتا"

أعلن أخصائي الوبائيات في هيئة الرقابة على حقوق المستهلكين الروس، كامل حافظوف، أن الغالبية الساحقة لأنظمة الاختبار الروسية قادرة على كشف متحور سلالة "دلتا" لفيروس كورونا AY.4.2.

وقال إن الخاصية المميزة للمتحور الجديد تتعلق بجين بروتين S الذي يصعب على الخبراء فرزه لقدرته على تغيير تسلسل الجين.

إقرأ المزيد

لكن الغالبية الساحقة لأنظمة الاختبار الروسية المعمولة على أساس اختبار "بي سي إر" قادرة حسب الخبير، على كشف المتحور المذكور لسلالة "دلتا" وغيره من المتحورات والسلالات.

مع ذلك فإن رئيس المختبر في معهد علم الوراثة الجزيئية في أكاديمية العلوم الروسية، قسطنطين سيفيرينوف، كان قد صرح في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية بأن هناك احتمالا كبيرا لأن يتحول AY.4.2 إلى سلالة سائدة في روسيا ويحل محل سلالة "دلتا" وغيرها من سلالات"كوفيد – 19".

وأوضح أن تحور الفيروسات هو عملية طبيعية تحل فيها الجزيئات الأكثر قدرة على البقاء محل الجزيئات الأقل قدرة على الانتشار.

بينما لم تستبعد البروفيسورة في مدرسة البيولوجيا النظامية بجامعة جورج مايسون" الأمريكية، أنتشا بارانوفا، أن يكون AY.4.2 متحورا أخيرا لفيروس كورونا، الأمر الذي سيسهل إلى حد بعيد الصراع مع الوباء آخذا في الاعتبار أن اللقحات سارية المفعول لا تزال فعالة ضد فيروس كورونا.

المصدر: لايف