وكالة الأدوية الأوروبية تجيز الجرعة التعزيزية من لقاح "فايزر"

أجازت هيئة تنظيم الدواء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، منح جرعات تعزيزية من لقاح "فايزر- بيونتيك" المضاد لكوفيد-19 للأشخاص البالغين 18 عاما وما فوق.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إن الجرعات التعزيزية "قد تقدم بعد 6 أشهر على الأقل بعد الجرعة الثانية للأشخاص الذين يبلغ عمرهم 18 عاما وأكثر".

وأضافت أنها تدعم تقديم جرعة ثالثة إما من لقاح "فايزر-بيونتيك" أو لقاح "موديرنا" للأشخاص الذين يعانون من أجهزة مناعة ضعيفة للغاية بعد 28 يوما في الأقل على جرعتهم الثانية.

هذا وتسري التوصيات على السلطات الصحية في كل دول الكتلة البالغ عددها 27، وكانت بعض الدول بدأت بالفعل طرح الجرعات التعزيزية.

المصدر: AP