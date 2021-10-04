إسرائيل تقايض مواطنيها بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا مقابل "البطاقة الخضراء"

عرضت الحكومة الإسرائيلية على المواطنين، يوم الأحد، بأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا حتى يكونوا مؤهلين للحصول على "البطاقة الخضراء" التي تسمح بدخول المطاعم والنشاطات الأخرى.

ويتم إصدار البطاقة الخضراء الجديدة لأولئك الذين تلقوا ثلاث جرعات أو تعافوا في الآونة الأخيرة من كورونا لتحل محل نظام سابق كان يتطلب جرعتين فقط. ويرفع ذلك معايير ما تعتبره الحكومة التحصين الكامل.

وانطلاقا من يوم الثلاثاء، سيتعين على أصحاب المتاجر أو منظمي الفعاليات التحقق من الرمز الرقمي لعملائهم قبل السماح لهم بالدخول. وستكون هناك استثناءات في بعض الأماكن مثل المتاحف والمكتبات.

وكانت إسرائيل من أولى الدول التي تبنت إعطاء جرعة تنشيطية من لقاح "فايزر-بيونتيك" إذ بدأت بمنحها للمجموعات الأكثر عرضة للخطر في يوليو، ثم بحلول نهاية أغسطس لمن يزيد عمره على 12 عاما.

وتلقى حوالي 37 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة جرعة تنشيطية.

وانخفض عدد مرضى كورونا الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في حالات خطيرة في الأيام الماضية، كما انخفض عدد الإصابات اليومية المؤكدة إلى ما دون أربعة آلاف بعد تجاوز عشرة آلاف الشهر الماضي.

المصدر: "رويترز"