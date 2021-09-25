لأول مرة.. تشخيص إصابة ابن عرس أليف بـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة

أعلنت السلطات الأمريكية عن أول حالة لتشخيص إصابة حيوان من نوع ابن مقرض (ابن عرس الأليف) بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت دائرة الفحص المعنية بشؤون صحة الحيوانات والنباتات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA APHIS) في بيان أصدرته أمس الجمعة أن حالة الإصابة هذه اكتشفت في مختبر بولاية فلوريدا.

وأوضحت أن الخبراء هناك أخذوا عينات الحيوان بعد أن ظهرت لديه أعراض خاصة بمرض "كوفيد-19"، منها السعال، وجاءت نتائج الفحص إيجابية.

ويرجح أن الفيروس انتقل إلى الحيوان من البشر.

وكانت بعض حدائق الحيوانات في الولايات المتحدة قد شرعت في تطعيم حيواناتها باللقاح ضد كورونا من إنتاج شركة Zoetis الأمريكية.

المصدر: RT + "نوفوستي"