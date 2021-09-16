موسكو تبدأ لأول مرة في استعمال أحدث العقاقير في علاج مرضى كوفيد

بدأت العاصمة الروسية موسكو في استخدام أحدث وسيلة لعلاج مرضى كوفيد-19، لأول مرة في روسيا.

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ويعد الدواء الجديد من مجموعة عقاقير الأجسام المضادة أحادية النسيلة المعادلة للفيروس .

وصرّحت أناستاسيا راكوفا، نائبة عمدة موسكو، بأن النساء الحوامل المصابات بمرض "كوفيد – 19" ضمن مجموعة المرضى الذين يُنصح في المقام الأول استخدام الدواء الجديد في علاجهن.

وأفيد بأن أكثر من 70 مريضا تلقوا في موسكو العلاج الجديد بالأجسام المضادة أحادية النسيلة.

ولم يلحظ أي آثار سلبية أثناء العلاج، بل رُصد تحييد سريع للفيروس وتحسن في حالة المرضى.

المصدر: تاس