مواد غذائية لا ينصح بتناولها بعد سن الثلاثين

كشفت دانا لي سميث، في موضوع نشره موقع Eat This, Not That ، الأطعمة والمشروبات التي يجب التخلي عن تناولها بعد سن الثلاثين.

وتنصح الكاتبة والمعلقة المختصة بنشر التعليمات والتوعية الصحية، قبل كل شيء بالامتناع عن لبن الزبادي ذي النكهات المختلفة، والنسبة العالية من السكر، تعادل ما في الآيس كريم. وتنطبق هذه القاعدة على الكعك والفطائر والخبز في وجبة الفطور الصباحية.

وتقول، "تحتوي المشروبات الغازية على صبغات يمكن أن تكون مسرطنة، وهي مصدر السكر الرئيسي في النظام الغذائي".

وأدرجت سميث في قائمة الأطعمة والمشروبات التي يجب التخلي عنها بعد سن الثلاثين، المواد التالية: اللحم بقشرة مقرمشة؛ صلصات فول الصويا والأجبان؛ النقانق والسلامي؛ رقائق البطاطس (التشبس)؛ السمن النباتي؛ الخبز الأبيض؛ لحم الخنزير المقدد؛ المواد المحتوية على مبيدات الآفات؛ القهوة المثلجة والآيس كريم المحتوي على الكافيين؛ البرغر النباتي؛ الفواكه المعلبة.

وتنصح سميث، بالامتناع عن تناول الجعة والكوكتيلات، لأن الكحول يمكن أن يسبب الأرق، والرغبة بتناول المزيد من الطعام في اليوم التالي. كما أن الجلد مع مرور الوقت يفقد مرونته ونضارته وتظهر التجاعيد.

وتقول، التخلي عن تناول هذه الأطعمة والمشروبات يسمح للشخص بالتقدم بالعمر "بأمان" والاحتفاظ بمظهر ولياقة بدنية جيدة.

المصدر: نوفوستي