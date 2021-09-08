اختبار لحاسة الشم يدل على انخفاض مستويات فيتامين B12!

يمكن أن ينتج عن نقص فيتامين B12 مجموعة من الأعراض، كثير منها خفي ومختلط مع الحالات الأخرى.

ويعد فيتامين B12 أحد اللبنات الأساسية في الجسم، لأنه يدعم الجهاز العصبي ويساعد في تكوين الحمض النووي. وبالتالي، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 لفترات طويلة إلى حدوث تسونامي من المشاكل، والتي يتخذ الكثير منها شكل اختلالات حسية. وتوضح دراسة أن فقدان حاسة الشم قد يكون علامة منبهة على انخفاض فيتامين B12.

وسعت دراسة نشرت في المنتدى الدولي للحساسية وأمراض الأنف، إلى التحقيق في العلاقة بين ضعف حاسة الشم وانخفاض مستويات B12.

ويُعرّف ضعف حاسة الشم (OD) على أنه القدرة المنخفضة أو المشوهة على الشم أثناء الاستنشاق.

وشارك 39 مريضا لديهم مستويات منخفضة من فيتامين B12 في الدراسة.

إقرأ المزيد

وخضع جميع المشاركين لفحوصات تفصيلية لأمراض الأنف والأذن والحنجرة والاختبارات المعملية. واستخدم اختبار Sniffin 'Stick لتحليل وظيفة حاسة الشم، وهو اختبار نفسي فيزيائي يسمح بتقييم شبه موضوعي لأداء المريض الشمي.

وفحص ارتباط نتائج اختبار الشم مع البيانات الديموغرافية والمخبرية في المجموعة التي تعاني من نقص فيتامين B12.

وفي المجموعة التي تعاني من نقص فيتامين B12، كان فقدان حاسة الشم واضحا لدى 56.4% من المرضى، ولكن لم يكن هناك أفراد في المجموعة الضابطة يعانون من خلل في حاسة الشم.

وخلص الباحثون إلى أنه "في هذه الدراسة، أظهرنا لأول مرة أن ضعف حاسة الشم قد يكون موجودا لدى المرضى الذين يعانون من نقص فيتامين B12. وبصرف النظر عن الارتباط السلبي بين العمر ودرجة تحديد الرائحة، لم تظهر أي من العوامل الأخرى التي تمت دراستها ارتباطا بضعف حاسة الشم".

وتشمل أعراض نقص فيتامين B12 الأخرى ما يلي:

• التعب الشديد.

• نقص الطاقة (الخمول).

• ضيق التنفس.

• شعور بالاغماء.

• الصداع.

• جلد شاحب.

• دقات قلب ملحوظة (خفقان).

• سماع الأصوات القادمة من داخل الجسم وليس من مصدر خارجي (طنين الأذن).

• فقدان الشهية وفقدان الوزن.

المصدر: إكسبريس