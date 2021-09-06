 
مباشر

منظمة الصحة العالمية تشير إلى قدرة سلالة "مو" الجديدة على تفادي حماية الأجسام المضادة

الصحة

منظمة الصحة العالمية تشير إلى قدرة سلالة
Twitter
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r84d

من الضروري أجراء مزيد من بحوث سلالة "مو" الجديدة لـ"كوفيد – 19" لمعرفة سبب مقاومته لكل اللقاحات سارية المفعول

إقرأ المزيد
سلالة
سلالة "مو" من كورونا تدخل كوريا الجنوبية وافدة من الخارج

أعلن ذلك ناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن سلالة "مو" من فيروس كورونا اكتشفت لأول مرة في يناير الماضي في كولومبيا. وتم تسجيلها في أغسطس الماضي كسلالة جديرة بالاهتمام، إذ أنها تمتلك بعض الطفرات التي يمكن أن  تؤثر مستقبلا على مناعة الإنسان.

وقال المكتب الصحي في منظمة الصحة العالمية إن  المعلومات التي قدمها فريق العمل الخاص بتحور الفيروسات والتابع لمنظمة الصحة العالمية قد أشارت إلى  أن المناعة التي تم إنتاجها جراء التفاعل مع سلالات سابقة أو نتيجة حملات التطعيم السابقة قد تكون ضعيفة ضد سلالة "مو"، لكن هذا الاستنتاج بحاجة إلى إجراء بحوث إضافية.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا