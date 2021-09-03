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سلالة "مو" من كورونا تدخل كوريا الجنوبية وافدة من الخارج

الصحة

سلالة
AFP
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ذكرت المديرية الكورية الجنوبية للسيطرة والوقاية من الأمراض أن البلاد اكتشفت للمرة الأولى 3  حالات وافدة مصابة بسلالة "مو" التاجية.

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وأفيد بأن هذه العدوى وجدت لدى ثلاثة أشخاص وصلوا إلى كوريا الجنوبية من المكسيك والولايات المتحدة وكولومبيا في مايو ويونيو ويوليو، على التوالي.

يشار إلى أن سلالة "مو" لفيروس كورونا، جرى التعرف عليها لأول مرة في كولومبيا في يناير 2021، ومنذ ذلك الحين رصدت في 40 دولة، بما في ذلك بيرو وتشيلي والولايات المتحدة.

ويعتقد أن طفرة سلالة "مو" تسمح للفيروس بالتهرب من القدرة الوقائية للمناعة البشرية، ما يقلل من فعالية اللقاحات.  

إلى ذلك، سجلت كوريا الجنوبية في اليوم المنصرم 1709 حالات إصابة بالفيروس التاجي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد منذ تفشي الوباء فيها إلى 257110.

المصدر: regnum.ru

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