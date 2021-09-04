علماء روس يحسنون دواء عاما لعلاج السرطان

تمكن علماء جامعة تومسك التقنية من رفع فعالية علاج السرطان باستخدام الأكتينيوم-225 بنسبة 40 بالمئة، وذلك بابتكار غلاف نانوي خاص، يحمي الجسم من نواتج انحلاله السامة.

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وتشير مجلة ACS Applied Materials & Interfaces، إلى أن أكتينيوم-225 نظير مشع، ينتج عن انحلال اليورانيوم -233 . وتعتبر هذه المادة من الأدوية المشعة الواعدة في علاج مختلف أنواع السرطان. لأن نظير الأكتينيوم يطلق جسيمات ألفا التي تصيب الخلايا السرطانية بدقة عالية، دون أن تمس الخلايا السليمة. ولكن المشكلة في استخدام هذه المادة، تكمن في نواتج انحلالها السامة جدا، التي تتراكم في الكبد والكلى والطحال، ما يمنع استخدامه على نطاق واسع في المستشفيات.

وقد تمكن علماء جامعة تومسك للعلوم التقنية من حل هذه المشكلة، بابتكار غطاء بروتيني نانوي لهذا النظير ، يساعد على تحييد النظائر السامة ويحسن الفعالية العلاجية لأكتينيوم-225 بنسبة 40 بالمئة.

وتجدر الإشارة، إلى أن عمر النصف للأكتينيوم-225 هو 10 أيام، في حين يبقى الغشاء النانوي في الجسم لمدة أسبوعين على الأقل. وقد أظهرت نتائج اختبار العقار الجديد على الحيوانات، أن تراكم النظائر السامة في الجسم لا يزيد عن خمسة بالمئة، في حين يتراوح حجم التراكم من دون الغشاء النانوي بين 30 و50 بالمئة.

المصدر: نوفوستي