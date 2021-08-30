هل تناول الباراسيتامول على معدة فارغة آمن؟

ينتمي الباراسيتامول إلى مجموعة الأدوية المعروفة بالمسكنات، والتي تعالج الآلام والأوجاع بسرعة، لكن الإقبال عليه يثير تساؤلات حول كيفية استخدامه دون ضرر.

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ويعد الباراسيتامول من أكثر الأدوية التي يمكنك شراؤها دون وصفة طبية، وهو مفيد في حالات عدة، مثل الصداع وآلام الدورة الشهرية وآلام الظهر أو وجع الأسنان، وكذلك أعراض البرد والإنفلونزا. ومن الشائع جدا أن معظمنا لا يتحقق أبدا من الإرشادات الموجودة على الدواء. ويكشف موقع "إكسبريس" البريطاني عن مجموعة من المعلومات المفيدة بشأن استخدام هذا المسكّن الشائع، مثل المقدار الذي لا يجوز تجاوزه وهل يمكن تناوله على معدة فارغة؟

ويمكن إعطاء أقراص الباراسيتامول لأي شخص يزيد عمره عن 10 سنوات ولا يعاني من الحساسية ويحتاج إلى مسكن للألم أو علاج لأعراض البرد والإنفلونزا.

وبالإضافة إلى الأوجاع والآلام، يمكن استخدام الدواء لتقليل درجة الحرارة المرتفعة ويعمل عادة في غضون ساعة.

جرعة الباراسيتامول:

اقرأ دائما نشرة تعليمات أي دواء تتناوله، حيث تختلف الجرعات من نوع إلى آخر في بعض الأحيان.

وتشمل الأسماء التجارية للباراسيتامول Disprol وHedex وMedinol وPanadol.

ومع جميع أنواع الباراسيتامول، تكون الجرعة المعتادة هي قرص أو قرصين 500 ملغ في المرة الواحدة.

ويجب ألا تتناول الباراسيتامول أبدا مع أدوية أخرى تحتوي على الباراسيتامول.

ويمكن لمعظم الناس تناول الباراسيتامول بأمان، بما في ذلك النساء الحوامل والمرضعات.

ومع ذلك، يحتاج بعض الأشخاص إلى توخي مزيد من الحذر عند تناوله فربما لديك حساسية من الباراسيتامول.

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وأما أولئك الذين يعانون من مشاكل في الكبد أو الكلى، يشربون أكثر من الحد الأقصى الموصى به من كمية الكحول في الأسبوع، ويتناولون دواء الصرع أو السل، أو يأخذون الوارفارين المميع للدم، فيجب أن يكونوا حذرين.

ويجب أيضا ألا تشرب الكحول أثناء تناول هذه الأقراص، وإذا قمت بذلك، فستزيد من خطر حدوث آثار جانبية سلبية مثل تورم اليدين أو القدمين أو الكاحلين أو الوجه أو الشفتين أو الحلق أو صعوبة التنفس أو الطفح الجلدي الحاك.

ويتوفر الباراسيتامول للأطفال بدرجات قوة مختلفة ويعتمد نوع الباراسيتامول على سنهم.

ويجب طلب المشورة من أخصائي طبي إذا لم تكن متأكدا من كمية الباراسيتامول التي يجب أن تعطيها لطفلك.

ويمكن للأطفال الصغار تناول الباراسيتامول على شكل شراب أو تحاميل أو حتى أقراص قابلة للذوبان.

هل يمكنك تناول الباراسيتامول على معدة فارغة؟

يمكن تناول الباراسيتامول مع الطعام أو من دونه، ويمكن أن تأكل وتشرب بشكل طبيعي أثناء تناول الباراسيتامول.

وينص موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) على ما يلي: "يمكنك تناول الباراسيتامول بأمان (ولكن ليس الإيبوبروفين) على معدة فارغة".

ولا يتسبب الباراسيتامول في تهيج بطانة المعدة، لذلك لا يهم إذا لم تأكل.

ويمكن أن يؤدي الإيبوبروفين والأسبرين والعقاقير الأخرى المضادة للالتهابات إلى تهيج البطانة، لذلك يُنصح عادة بتناول الطعام مع هذه الأدوية.

المصدر: إكسبريس