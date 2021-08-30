شركة روسية تصمم وتنفذ أزياء للتلاميذ تحمي من "كوفيد - 19"

قالت شركة Tchaikovsky Textile الروسية إن جزيئات الفضة النانوية تضفي خصائص مضادة للفيروسات على أقمشة أطلقت عليها "ليتسي"( الثانوي) تتضمنها أزياء التلاميذ.

وتجتذب تلك الأقمشة الفيروسات ذات الشحنة المعاكسة وتمنعها من اختراق الأنسجة، وتحجب أيضا الحمض النووي للفيروسات والبكتيريا ، ما يجعل من التكاثر مستحيلا.

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وقال ناطق باسم معمل النسيج "تشايكوفسكي" في إقليم بريم بمنطقة الأورال الروسية، إنه تم اختبار أقمشة "ليتسي" في معهد التعقيم التابع للهيئة الفدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك والذي أوصى باستخدامها في الأزياء المدرسية.

يتم تشطيب نوعين من الأقمشة المدرسية بجسيمات نانوية فضية وهما أقمشة البدلة زرقاء وسوداء اللون وكذلك القمصان. وقد تم إرسال مجموعة من الأقمشة إلى شركات الخياطة المتخصصة في إنتاج الزي المدرسي.

قال ديمتري ماخونين، محافظ إقليم بيرم الروسي، الذي زار الشركة: " سيرتدي في 1 سبتمبر المقبل أكثر من مليون تلميذ زيا رسميا مصنوعا من الأقمشة المنتجة في شركة "تشايكوفسكي".

يذكر أن مصنع "تشايكوفسكي" استخدم لأول مرة التشطيب باستخدام الجسيمات النانوية الفضية في إنتاج أقمشة الملابس الواقية للأطباء الذين يتعرضون لخطر الإصابة بـ COVID-19.

المصدر: نوفوستي