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طبيبة روسية تكشف متى يخفي الصداع حالة مميتة

الصحة

طبيبة روسية تكشف متى يخفي الصداع حالة مميتة
Gettyimages.ru Robert Recker
صورة تعبيرية
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أعلنت الدكتورة يكتيرينا كوبياكوفا، كبيرة أطباء معهد بحوث الأشعة السريرية والتجريبية في مركز بلوخين الوطني لبحوث الأورام، أن الصداع قد يخفي أحيانا حالة مميتة.

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ووفقا لها، يصعب في هذه الحالة تحديد مكان الألم.

وتقول، "يمكن أن يحدث ضعف عضلي، بحيث يصبح من الصعب القيام بأي حركة، وتظهر اللامبالاة والدوخة حتى في حالة الجلوس والراحة، وتشتد في حالة الحركة. وكقاعدة يرتفع مستوى ضغط الدم ويمكن أن يشعر الشخص بطنين في الأذن واضطراب الذاكرة".

وتؤكد الخبيرة، على أن الصداع قد يكون إشارة إلى وجود ورم حميد أو خبيث في الدماغ.

وتقول، "غالبية أورام الدماغ تظهر على شكل صداع في الصباح".

وتضيف، يجب استشارة الطبيب، عند ظهور مثل هذه الأعراض وخاصة إذا ما صاحبها مشكلات في النطق والسمع والشم والتذوق والحركة والغثيان والتقيؤ.

المصدر: نوفوستي

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