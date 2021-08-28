علامات على وجه الإنسان تنذر بحدوث وشيك للسكتة الدماغية

قال الطبيب الروسي إيفان كاراسيف، المختص في جراحة الأورام، إنه توجد مجموعة من العلامات قد تظهر على الوجه تنذر بحدوث وشيك للسكتة الدماغية.

ونوه بأن "التغيير في تناسق وجه الإنسان، قد يكون من أولى إشارات التحذير لاقتراب الجلطة الدماغية".

وأوضح الطبيب أن كافة الأمراض تقريبا، تترك بصماتها المميزة على وجه الإنسان.

وذكر الطبيب، أن بشرة الوجه الجافة والمتشققة هي علامة واضحة يمكن أن تشير إلى مشاكل خطيرة في عمل الغدد.

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وأشار الطبيب،إلى أن جفاف الجلد وتشققه على الوجه، يعتبر علامة واضحة على إصابة الجسم بالجفاف، وهو ما يمكن أن يشير أيضا إلى مشاكل خطيرة في عمل الغدد.

وأوضح كاراسيف، أن ظهور كمية كبيرة من شعر الوجه عند النساء في منطقة الفكين والذقن والشفة العليا، قد يشير إلى متلازمة تكيس المبايض.

وقال: "الخطوط الحمراء في بياض العين، تشير الى الإرهاق العصبي والتعب المزمن، كما يشير اصفرارها الى مرض في الكبد. وإذا كانت المنطقة المحيطة بالعيون وردية شاحبة، فهذا ينذر بإمكانية وجود مشاكل في المثانة والبروستات".

وحول لون الجلد قال الطبيب "اللون الشاحب للجلد هو أحد أعراض فقر الدم، بينما يشير اللون الأصفر الى مشاكل في الكبد، في الوقت الذي يشير فيه اللون الأزرق للشفاه لوجود أمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضاف الطبيب أيضا، أن ارتخاء الجلد المبكر يحدث عند وجود أمراض التمثيل الغذائي والجهاز الهضمي، وقد تشير التجاعيد الأنفية الشفوية الواضحة إلى مشاكل في الأمعاء الغليظة.

المصدر: سبوتنيك