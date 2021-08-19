ما سبب الرغبة الشديدة في تعاطي الكحول؟

اكتشف علماء الأحياء بجامعة لينشوبينغ السويدية، من نتائج التجارب المخبرية التي أجروها ما الذي يدفع الشخص للإقبال على الكحول.



وتشير مجلة Science Advances، إلى أنه اتضح للعلماء وجود مجموعة خلايا عصبية في دماغ الإنسان تحفز الرغبة على تناول الكحول، حتى عندما الحس السليم يردع ذلك.

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وأجرى الباحثون برئاسة البروفيسور ماركوس هيليغ من كلية الطب الحيوي والعلوم السريرية بالجامعة، تجارب بيولوجية عصبية على الجرذان المخبرية.

وتضمنت هذه التجارب في البداية تدريب الجرذان على ضغط زر للحصول على كمية صغيرة من الكحول. وبعد ذلك تغير الوضع، حيث بعد الضغط على الزر أصبحت الجرذان تتلقى صدمة كهربائية، ما جعل معظمها تتوقف عن الضغط على الزر. ولكن حوالي ثلثها استمرت في الضغط على الزر لتنال الكحول، على الرغم من الصدمة الكهربائية.

ويقول البروفيسور، "اكتشفنا، أن وجود مجموعة صغيرة من الخلايا العصبية في منطقة معينة (اللوزة الدماغية) من الدماغ، يحدد الفرق بين القدرة على تقييد النفس، كما فعل معظم الجرذان، و بين عدم القدرة على التوقف".

ويذكر أن البروفيسور ماركوس هيليغ وفريقه العلمي أثبتوا تجريبيا قبل ثلاثة أعوام، أن هذه المنطقة من الدماغ مسؤولة عن السلوك المرتبط بالإدمان على الكحول.

والآن حدد الباحثون مجموعة الخلايا العصبية، التي تساعد على تحفيز الإدمان القهري على الكحول. وعندما استخدم الباحثون تقنيات جزيئية متقدمة أوقفوا تأثير هذه الخلايا، استعادت الفئران القدرة على الامتناع عن تناول الكحول.

ويأمل الباحثون، أن يصبح إنزيم هذه الخلايا هدفا لعقاقير جديدة تساعد على علاج أحد أشكال الإدمان على الكحول.

المصدر: نوفوستي