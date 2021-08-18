أطعمة لذيذة قد يساعد تناولها في خفض خطر الإصابة بأمراض القلب

تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي في الغالب يمكن أن يحسن صحة قلبك. ومع ذلك، تشير الدلائل إلى أن بعض الأطعمة الحيوانية لها فوائد أيضا.

وأفادت دراسة نشرت في يوليو الماضي أن تناول بعض منتجات الألبان كاملة الدسم باعتدال يمكن أن يساعد في حماية قلبك.

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واستعرض الباحثون من جامعة نابولي ما يقارب 100 دراسة حول العلاقة بين مرض قلبي ومخاطر العادات الغذائية. وركزوا على فئات معينة من الطعام، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والمكسرات والحبوب.

وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن تناول الزبادي والجبن بكميات قليلة بانتظام، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ربما بسبب عملية التخمير التي تنطوي عليها تلك الأطعمة. كما تم ربط كميات صغيرة من الشوكولاتة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويمكن أن تكون منتجات الألبان مفيدة للقلب، حتى الأصناف كاملة الدسم.

ووجد الباحثون أن تناول ما يصل إلى 200 غ من منتجات الألبان يوميا لم يكن مرتبطا بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، على الرغم من وجود بيانات محدودة حول الاستهلاك العالي.

وعلى عكس النظريات القديمة القائلة بأن ارتفاع نسبة الدهون المشبعة يشكل خطرا على صحة القلب، وجدت الدراسة الحالية أن أنواعا معينة من منتجات الألبان يبدو أن لها تأثيرا وقائيا.

وعلى سبيل المثال، الأشخاص الذين تناولوا 200 غ على الأقل من الوجبة، أو ثلاثة أرباع كوب من الزبادي يوميا، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب من الأشخاص الذين لم يتناولوا الزبادي.

ووجد الباحثون أيضا أن الجبن مفيد بكميات معتدلة، تصل إلى 50غ (حوالي شريحتين ونصف أو ثلث كوب من الجبن المبشور) يوميا.

ووجدت الدراسة أيضا ارتباطا صغيرا ولكنه مهم بين تناول الشوكولاتة بانتظام وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل طفيف.

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وتوصل الباحثون إلى أن تناول ما بين 20غ إلى 45غ من الشوكولاتة يوميا، له أكبر الفوائد. ولم يكن تناول المزيد من الطعام مرتبطا بصحة قلب أفضل.

ومع ذلك، يوصي الباحثون بـ10 غ من الشوكولاتة يوميا، لتجنب استهلاك الكثير من السكر المضاف أو السعرات الحرارية الزائدة التي يمكن أن تعوض الفوائد الصحية للقلب.

وتشير الدلائل إلى وجود مركبات معينة في الكاكاو تسمى الفلافانول ترتبط بالفوائد الصحية للقلب من الشوكولاتة.

وفي حين أن الدراسة الأخيرة لم تفرق بين أنواع الشوكولاتة، تشير الدراسات السابقة إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون الخيار الأفضل لصحة القلب، لأنها غنية بالفلافانول ومضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المفيدة الأخرى.

وعلى النقيض من ذلك، تميل شوكولاتة الحليب إلى أن تكون أعلى في السكر المضاف والدهون المصنعة، والتي يمكن أن يكون الكثير منها ضارا بصحتك.

المصدر: بزنس إنسايدر