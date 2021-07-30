دراسة تكشف عن وجبة في الفطور فعالة بشكل مفاجئ في حرق الدهون وفقدان الوزن

يعد فقدان الوزن أمرا صعبا، وبدء اليوم بشكل صحيح هو وسيلة مهمة لإعداد نفسك للنحافة.

وغالبا ما تتضمن خطط النظام الغذائي وجبات إفطار صحية، وقد وجد الخبراء أن وجبة فطور محددة مفاجئة قد تساعد بشكل فعال في إنقاص الوزن.

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ووجدت دراسة أن تناول شوكولاتة الحليب في الصباح يمكن أن يساعد الجسم على حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم.

وأجريت التجارب على النساء بعد انقطاع الطمث، حيث تتناول المشاركات الشوكولاتة في الصباح (في غضون ساعة واحدة بعد الاستيقاظ) أو في الليل (في غضون ساعة واحدة قبل النوم). وقارن الباحثون بعد ذلك، زيادة الوزن والعديد من الإجراءات الأخرى ببيانات النساء اللائي لا تتناولن الشوكولاتة على الإطلاق.

ووجد الباحثون أن الشوكولاتة لا تسبب زيادة الوزن، كما أن تناولها في الصباح يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. وتمكنت النساء في الدراسة من تناول الطعام بحرية إلى جانب شوكولاتة الحليب.

وعلى الرغم من تناول طعام حلو إضافي، إلا أن النتائج كشفت أنه لم تكن هناك أي زيادة في الوزن، كما أن والنساء اللواتي تناولن الشوكولاتة في الصباح أكلن 300 سعرة حرارية أقل في اليوم. وأولئك اللواتي تناولنها في المساء تناولن نحو 150 سعرة حرارية أقل في اليوم.

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ويُعتقد أن تناول شوكولاتة الحليب في الصباح يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت لاحق من اليوم.

ووجد الباحثون في مستشفى بريغهام والنساء وجامعة مورسيا في إسبانيا أن تناول الشوكولاتة في الصباح يساعد في حرق الدهون وتقليل مستويات السكر في الدم.

وقال فرانك إيه جي إل شير، عالم الأعصاب، والمؤلف المشارك في الدراسة: "تسلط نتائجنا الضوء على أنه ليس فقط ماذا نأكل، ولكن أيضا متى نأكل، يمكن أن يؤثر على الآليات الفسيولوجية المشاركة في تنظيم وزن الجسم".

وقالت الدكتورة مارتا غاراوليت، المؤلفة المشاركة في الدراسة: "تظهر نتائجنا أن الشوكولاتة قللت من استهلاك الطاقة، بما يتوافق مع الانخفاض الملحوظ في الجوع والشهية والرغبة في تناول الحلويات الموضحة في الدراسات السابقة".

المصدر: إكسبريس