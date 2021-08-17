العلامات الأكثر شيوعا لسرطان الرئة

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعا، وهو أيضا من أخطرها على الإطلاق.

ويعتبر التدخين أكبر عامل خطر للإصابة بسرطان الرئة، ولكن أولئك الذين لا يدخنون يمكنهم أيضا الإصابة بالمرض من خلال التعرض لغاز الرادون أو بعض المواد الكيميائية في مكان العمل.

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وقد يؤدي وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة أو علاجات معينة لأنواع أخرى من السرطان إلى زيادة خطر الإصابة بهذه الحالة.

ما هو سرطان الرئة؟

يمكن أن تنقسم الخلايا غير الطبيعية بطريقة غير منضبطة، وهذا يمكن أن يشكل ورما في الرئة.

ويمكن أن يبدأ سرطان الرئة في أي جزء من الرئتين، بما في ذلك القصبة الهوائية أو مجرى الهواء الرئيسي (القصبات الهوائية) أو أنسجة الرئة.

وهناك نوعان رئيسيان من سرطان الرئة: سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة وسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة.

وفي ما يلي خمسة من أكثر أعراض سرطان الرئة شيوعا التي يجب الانتباه إليها:

ما هي أعراض سرطان الرئة؟

يوضح موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية الطبية (NHS) أنه عادة لا توجد علامات أو أعراض في المراحل المبكرة من سرطان الرئة.

ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة سيصابون في النهاية بأعراض منبهة.

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ويجب مناقشة أي أعراض لسرطان الرئة أو مخاوف بشأن الصحة بشكل عام مع الطبيب.

ووفقا لموقع الهيئة الإلكتروني، تشمل أعراض سرطان الرئة الأكثر شيوعا، ما يلي:

- سعال مستمر

- سعال الدم

- ضيق التنفس المستمر

- التعب غير المبرر وفقدان الوزن

- وجع أو ألم عند التنفس أو السعال

وتتمثل الأعراض الرئيسية لسرطان الرئة في:

- سعال لا يزول بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع

- سعال طويل الأمد يزداد سوءا

- التهابات الصدر التي تستمر في العودة

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- سعال الدم

- وجع أو ألم عند التنفس أو السعال

- ضيق التنفس المستمر

- التعب المستمر أو نقص الطاقة

- فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المبرر

بينما تشمل الأعراض الأقل شيوعا لسرطان الرئة ما يلي:

- التغييرات في مظهر الأصابع، مثل أن تصبح أكثر انحناء أو تصبح نهاياتها أكبر (وهذا ما يعرف باسم تعجر الأصابع)

- صعوبة في البلع (عسر البلع) أو ألم عند البلع

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- تنفس بصفير

- صوت أجش

- تورم في الوجه أو الرقبة

- ألم مستمر في الصدر أو الكتف

إن النظرة المستقبلية لسرطان الرئة ليست جيدة كما هو الحال بالنسبة لأنواع السرطان الأخرى، لأنه غالبا لا يسبب أي أعراض حتى ينتشر عبر الرئتين أو أجزاء أخرى من الجسم.

وتشرح هيئة الخدمات الصحية عبر موقعها على الإنترنت: "لا يسبب سرطان الرئة عادة أعراضا ملحوظة حتى ينتشر عبر الرئتين أو إلى أجزاء أخرى من الجسم. وهذا يعني أن النظرة المستقبلية للحالة ليست جيدة مثل العديد من أنواع السرطان الأخرى".

وأوضح الموقع: "تختلف معدلات البقاء على قيد الحياة على نطاق واسع، اعتمادا على مدى انتشار السرطان في وقت التشخيص. والتشخيص المبكر يمكن أن يحدث فرقا كبيرا".

وتختلف علاجات سرطان الرئة حسب احتياجات المريض، ولكن يمكن أن تشمل العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي أو الجراحة.

المصدر: إكسبريس