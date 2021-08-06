طريقة بسيطة للنوم السريع والجيد

كشف الدكتور كاران راج، من هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، طريقة سهلة للنوم السريع والجيد. وهذه الطريقة هي (10-3-2-1) التي تساعد على حل مشكلات النوم.

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وينصح الدكتور راج بعدم تناول أي مشروب يحتوي على مادة الكافيين قبل النوم بعشر ساعات. وهذا وفقا له، هو الوقت اللازم لإزالة الكافيين من الجسم وانتهاء تأثيره المحفز.

ويقول، "يجب قبل ثلاث ساعات من الخلود للنوم، الامتناع عن تناول وجبة طعام كبيرة. وهذا يساعد على تجنب الشعور بحرقة المعدة والاستيقاظ ليلا".

ويضيف، وقبل بضعة ساعات من موعد النوم، يجب الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية. لأن تأثير الكحول يعيق عملية النوم السريع.

ويقول، "يجب قبل الخلود للنوم بساعتين، التوقف عن العمل. لأن هذا يساعد على الاسترخاء".

ويدعو راج، إلى التخلي عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل ساعة من الخلود للنوم. لأن الضوء الأزرق للشاشة، يمنع إفراز الميلاتونين، الذي يتحكم بدورة النوم واليقظة.

المصدر: نوفوستي