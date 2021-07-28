كيف نميز بين أعراض "كوفيد-19" وضربة الشمس؟

أوضح الدكتور أندريه زفونكوف، أخصائي الأمراض الباطنية، كيفية الحماية من ضربة الشمس وكيف نميز بين أعراضها وأعراض "كوفيد-19".





ويشير زفونكوف، في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أنه من السهل في الطقس الحار الإصابة بضربة الشمس. ولتجنب ذلك يجب ارتداء ملابس مناسبة وشرب كمية كافية من الماء. ومن المهم جدا بصورة خاصة حماية الرأس من أشعة الشمس، لذلك يجب وضع غطاء مناسب عليه.

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ويقول، "عدم وضع غطاء على الرأس في الشتاء ليس مهما كما في الصيف، لأنه في الصيف 80 بالمئة من الحرارة تصل إلى الرأس. لذلك يجب في الطقس الحار تبريد الرأس وتبليله بالماء وتغطيته. وحاليا هناك فائض من أشعة الشمس، ومستوى مرتفع للأشعة فوق البنفسجية، لذلك من الأفضل ارتداء ملابس قطنية خفيفة أو من الكتان، لأنها تسمح بمرور الهواء وتحمي من أشعة الشمس".

ووفقا للدكتور، أعراض ضربة الشمس هي "أعراض دماغية. ضعف عام ودوار وصداع وغثيان وظهور بقع سوداء في العين، وفقدان وعي مؤقت. هذه الأحاسيس تشير إلى احتمال بداية وذمة دماغية أولية بسبب الحرارة وتكثيف الدم. وقد ترتفع درجة حرارة الجسم بسبب ضربة الشمس، أو كرد فعل التهابي".

ومن أعراض "كوفيد-19" أيضا الصداع والضعف العام، ولكن له أعراضا خاصة مميزة، "ليست دماغية، بل قلبية وعائية: ضيق في التنفس، زيادة التعب، ألم في الساقين، بالإضافة إلى فقدان حاستي الشم والتذوق. وتسبب ضربة الشمس انخفاض الشهية، ولكن المصاب لا يفقد حاستي الشم والتذوق. ومع أن أعراض "كوفيد-19" تنسب إلى فئة الأعراض العامة، إلا أنها متميزة".

المصدر: نوفوستي