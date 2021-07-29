ثلاثة أطعمة يجب تجنبها للحصول على بشرة نقية

ينتج حب الشباب بشكل رئيسي، عن التغيرات الهرمونية والجينات، ولكن النظام الغذائي غالبا ما يلعب دورا في شدة الحالة.

وفي بعض الأحيان، بغض النظر عن نوع العناية بالبشرة التي تستخدمها، ستظل بشرتك تعاني من حب الشباب الذي قد يسبب الشعور باليأس، ولكن تغيير النظام الغذائي قد يكون الحل لتنقية البشرة.

إقرأ المزيد

وتحدث موقع "إكسبريس " البريطاني مع أخصائية التغذية الحائزة جوائز عدة، هارييت سميث وفريقها في Botanycl لمعرفة الأطعمة الثلاثة التي يجب تجنبها للحصول على بشرة نقية.

ويعد حب الشباب حالة جلدية شائعة تصيب كلا من المراهقين والعديد من البالغين. وله تأثير كبير على الثقة بالنفس وصورة الجسد ونوعية الحياة، ولكن من الصعب جدا إدارتها والتخلص منها.

وتعترف أخصائية التغذية هارييت سميث أنه في حين أن حب الشباب ناتج بشكل أساسي عن التغيرات الهرمونية والجينات، فإن إجراء تغييرات صغيرة على نظامنا الغذائي ونمط حياتنا يمكن أن يفيد صحة الجلد.

وهذا يعني أن ما تأكله يمكن أن يؤثر على مدى شدة حب الشباب لديك، وهناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تهيج الحالة بينما يمكن لأخرى تحسينها.

ووفقا لهارييت، إذا كنت ترغب في تقليل حب الشباب أو القضاء عليه، يجب أن تحاول اتباع نظام غذائي متوسطي.

وأوضحت اختصاصية التغذية: "النظام الغذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط ​​يحتوي على الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة والدهون الصحية للقلب مثل زيت الزيتون والمكسرات والبذور والبروتين الخالي من الدهون يقلل من خطر الإصابة بحب الشباب".

لذا يجب عليك التأكد من حصولك على ما يكفي من فيتامين A (منتجات الألبان والبيض والكبد والأسماك الزيتية والخضروات الصفراء والحمراء والخضراء الورقية) لأن فيتامين A يساعد جسمك على إنتاج خلايا جلد جديدة، ما يمنع الجلد الميت من سد المسام.

إقرأ المزيد

والفيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات مثل البرتقال والفراولة والفلفل والبروكلي والبطاطس، وقد أظهرت الدراسات أن خصائصه المضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في حماية الجلد من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

ويلعب فيتامين C أيضا دورا مهما في الحفاظ على صحة الجلد من خلال مساعدة الجسم على إنتاج الكولاجين.

الأطعمة الثلاثة التي يجب تجنبها للحصول على بشرة نقية

الألبان:

هناك جدل مستمر حول ما إذا كانت منتجات الألبان مرتبطة بحب الشباب، حيث أظهرت بعض الدراسات وجود صلة محتملة والبعض الآخر لا يجد أي علاقة بين الاثنين.

ويجدر بك التوقف عن تناول الحليب والجبن والمنتجات الأخرى التي تحتوي على منتجات الألبان، مثل الشوكولاتة والكعك والبسكويت، إذا كان حب الشباب لديك سيئا للغاية فهو يؤثر على حياتك.

وأوضحت هارييت: "إذا اخترت تجنب منتجات الألبان، فإن اتباع نظام غذائي خال من منتجات الألبان جيد التخطيط وصحي ومتوازن يمكن أن يوفر لك جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها.

ومع ذلك، فإن استبعاد منتجات الألبان والمنتجات الحيوانية يعني أنك قد تفقد بعض العناصر الغذائية مثل الكالسيوم وفيتامين B12 واليود. وستحتاج إلى استبدالها في نظامك الغذائي، إما من خلال الأطعمة أو المكملات الغذائية.

السكر

إقرأ المزيد

نعلم جميعا أن الإفراط في تناول السكر ضار بصحتنا العامة، لكن هل تعلم أن السكر يمكن أن يجعل حب الشباب أسوأ بكثير؟

وقال هارييت: "وجدت بعض الدراسات أن تناول الكثير من الأطعمة السكرية هو عامل خطر لحب الشباب، لكن البعض الآخر لم يجد مثل هذا الارتباط".

وفي حين أن الاستغناء عن السكر لا يعمل مع بعض الأشخاص، إلا أنه قد يكون الحل بالنسبة للبعض.

الدهون

وفقا لهارييت، فإن اتباع نظام غذائي غني بالدهون قد يزيد من خطر الإصابة بحب الشباب.

ومع ذلك، ليست كل الدهون "ضارة". لذلك لا يجب التخلص من الدهون من نظامك الغذائي تماما.

وأشارت هارييت: "من المهم ملاحظة أن وجود بعض الدهون في نظامك الغذائي هو جزء أساسي من نظام غذائي صحي. حاول تقليل تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة (مثل اللحوم الحمراء والمعالجة والمعجنات والكعك) واستبدلها بالدهون غير المشبعة الصحية للقلب (مثل زيت الزيتون والأسماك الزيتية والمكسرات والأفوكادو).

المصدر: إكسبريس