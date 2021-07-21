منظمة الصحة العالمية تحذر من سلالة "كوفيد-19" أشدّ خطورة

حذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من احتمال ظهور سلالة جديدة من الفيروس التاجي المستجد، أكثر خطورة من سلالة "دلتا".





ويشير غيبريسوس في كلمة ألقاها في الدورة 138 للجنة الأولمبية الدولية، إلى أن ظهور سلالة جديدة، يمكن أن يؤدي إلى انتشار العدوى في جميع أنحاء العالم.

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ويقول، "مع زيادة انتشار الفيروس التاجي المستجد، ستظهر متغيرات جديدة، يحتمل أن تكون أكثر خطورة من متغير "دلتا"، المسبب لأضرار جمّة. وكلما ازدادت الخيارات، سيظهر بينها خيار يمكنه تجاوز اللقاحات، ليعيدنا إلى نقطة البداية".

ويضيف، هناك حاليا "أزمة غير مسبوقة"، بحاجة إلى اتخاذ "إجراءات غير مسبوقة".

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية في كلمته، أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو مكافحة "كوفيد-19"، بتطعيم 70 بالمئة من سكان كل دولة من دول العالم بحلول سبتمبر عام 2022.

ويضيف، يمكن السيطرة على الجائحة بتوفير 11 مليار جرعة من الأدوية الوقائية.

ويذكر أن لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، سبق أن أعلنت عن خطر ظهور سلالات جديدة من الفيروس التاجي المستجد، تكون أكثر خطورة من المنتشرة حاليا. وأدرجت أربع سلالات من SARS-CoV-2 في قائمة السلالات "المثيرة للقلق": "ألفا" البريطانية، "بيتا" الجنوب إفريقية، "غاما" البرازيلية، و"دلتا" الهندية. والأخيرة وفقا لتقديرات الخبراء تنتشر بسرعة كبيرة مقارنة بانتشار سلالة ووهان الصينية، مشيرة إلى أن تحور الفيروس مستمر، وقد ظهرت سلالة "دلتا بلس" مؤخرا.

المصدر: نوفوستي