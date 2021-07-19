الصحة العالمية ترصد انتشار متحور "لامبدا" في أكثر من 30 دولة

أعلنت ماريا فان كيركوف رئيسة الفريق التقني المعني بالأمراض عالية الخطورة بمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة رصدت انتشار طفرة "لامبدا" من فيروس كورونا المستجد في أكثر من 30 دولة.

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وفي تصريحات صحفية ذكرت، أن الحديث يدور عن طفرة جديدة نسبيا سارية في عدد من الدول وعلى وجه الخصوص في بلدان الأمريكيتين.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع انتشار طفرة "لامبدا" عن كثب، ولا تستبعد أن يتم تصنيف هذه الطفرة المسجلة للمرة الأولى في بيرو في ديسمبر 2020، بين المتحورات المثيرة للقلق.

المصدر: RT