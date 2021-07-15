الصحة العالمية واليونيسف: وباء كورونا أحبط تلقيح الأطفال الدوري ضد أمراض خطيرة

أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن وباء فيروس كورونا أحبط عمليات التلقيح الدورية للأطفال ضد أمراض خطيرة، وحذرتا من "عواقب كارثية".

وقالت المنظمتان في بيان مشترك لهما، إن 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية ضمن الخطط لحملات التلقيح الدورية في 2020 بسبب وباء فيروس كورونا، وهذا أكثر بـ 3.7 مليون مما كان في عام 2019.

وأعربت المنظمات عن قلقهما من أن 17 مليونا من الأطفال لم يتلقوا على الأرجح أي لقاح خلال العام.

وأشارتا إلى أن التأخر في التلقيح يعرض الأطفال لخطر الإصابة بمختلف الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال والتهاب السحايا.

وحذرت المنظمتان من أن موجات من الإصابات بمختلف الأمراض ستكون كارثية بالنسبة للعديد من المجتمعات ومنظمات للرعاية الصحية التي تحارب فيروس كورونا الآن، مشددتين على أهمية تفعيل تلقيح الأطفال.

المصدر: "نوفوستي"