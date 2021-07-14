تراجع غير مسبوق في مخزون الدم ومشتقاته في تونس

دعا المركز الوطني لنقل الدم في تونس اليوم الأربعاء، كل مواطن له القدرة على التبرع بالدم إلى التوجه إلى مراكز نقل الدم والتبرع بالدم لمساعدة المرضى.

وأفاد المركز الوطني لنقل الدم التابع لوزارة الصحة في بيان بأنه بسبب تفشي جائحة كورونا والحجر الصحي الشامل، تشهد مراكز الدم وبنوك الدم بالبلاد التونسية تراجعا غير مسبوق في مخزونها من الدم ومشتقاته مما قد يجعلها غير قادرة على تلبية حاجيات المرضى.

وطمأن المركز كل المتبرعين أن مراكز نقل الدم تلتزم بتطبيق الإجراءات الصحية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة لرواد المركز الوطني لنقل الدم بباب سعدون يمكنهم، لتسهيل عملية التبرع، أخذ موعد مسبق للتبرع على الموقع الخاص بالمؤسسة cnts.tn.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية