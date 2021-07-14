المكملات الغذائية الخمسة الأقل شهرة لتعزيز وظائف الدماغ!

يمكن أن تساعدك وظيفة الدماغ الصحية على عيش حياة أطول وأسهل. فما هي المكملات الغذائية الأفضل لوظيفة الدماغ؟.

L-theanine

يبدو أن L-theanine، وهو حمض أميني طبيعي، لديه القدرة على تحسين الأداء العقلي، خاصة عندما يقترن بالكافيين.

ومع ذلك، فإن الدراسات التي أجريت حول تأثيرات L-theanine، كانت على نطاقات صغيرة، لذا فإن النتائج قاطعة تماما.

وتتمثل أفضل طريقة للحصول على L-theanine في شرب الشاي الأخضر، الذي يحتوي على الأحماض الأمينية والكافيين - المعروف أيضا أنه يساعد في وظائف المخ.

ريسفيراترول

يعد أحد مضادات الأكسدة التي توجد بشكل طبيعي في قشرة الفاكهة الحمراء والأرجوانية مثل العنب والتوت، ويمكن العثور عليها أيضا في النبيذ الأحمر والشوكولاتة والفول السوداني.

وأظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تناول الريسفيراترول يمكن أن يمنع تدهور الحُصين، وهو جزء مهم من الدماغ مرتبط بالذاكرة.

وبالإضافة إلى ذلك، وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على مجموعة صغيرة من كبار السن الأصحاء، أن تناول 200 مغ من ريسفيراترول يوميا لمدة 26 أسبوعا، يحسن الذاكرة.

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وإذا كان هذا صحيحا، فقد يساعد في إبطاء التدهور في وظائف المخ الذي يحدث بشكل طبيعي مع تقدمك في السن.

الكركمين

يوجد الكركمين في الكركم، وقد رُحّب به لخصائصه المضادة للأكسدة، ووجدت دراسة من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن الأشخاص الذين تناولوا الكركمين حققوا نتائج أفضل في اختبارات الذاكرة، وكان لديهم تراكم أقل للبروتينات غير الطبيعية في أدمغتهم.

وفي الأماكن التي يتم فيها استهلاك الكركمين بشكل أكثر شيوعا، توجد أيضا معدلات أقل للإصابة بمرض ألزهايمر، كما هو الحال في الهند.

الكرياتين

إنها مادة طبيعية تلعب دورا في استقلاب الطاقة في جميع أنحاء الجسم. وبطبيعة الحال، توجد بشكل شائع في اللحوم والأسماك والبيض.

وثبت أن مكملات الكرياتين تعمل على تحسين الذاكرة ومهارات التفكير - خاصة لدى النباتيين

فوسفاتيديل سيرين

يعد نوعا من المركبات الدهنية تسمى فوسفوليبيد، والتي يمكن العثور عليها في دماغك.

واقترحت بعض الدراسات أن تناول مكملات الفوسفاتيديل سيرين، يمكن أن يكون مفيدا في الحفاظ على صحة الدماغ.

وأظهرت الدراسات أن تناول 100 مغ من الفوسفاتيديل سيرين ثلاث مرات يوميا، يمكن أن يساعد في تقليل التدهور المرتبط بالعمر في وظائف المخ، بالإضافة إلى أن الأفراد الأصحاء الذين يتناولون مكملات فوسفاتيديل سيرين تصل إلى 400 مغ يوميا، قد أظهروا تحسنا في مهارات التفكير والذاكرة.

المصدر: إكسبريس