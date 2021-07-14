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طبيب يكشف الفاصل الزمني المسموح به بين جرعات اللقاح

الصحة

طبيب يكشف الفاصل الزمني المسموح به بين جرعات اللقاح
Sputnik Kirill Braga
صورة تعبيرية
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كشف الدكتور بوريس تشورادزة ما يجب عمله في حال التأخر عن الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19"، وفي أي حالة يمكن تأجيله.

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ويشير الطبيب في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن معظم اللقاحات تتكون من جرعتين، والفترة الزمنية بين تلقي الجرعتين تتراوح بين 14 و21 يوما بحسب نوع اللقاح. ولكن في بعض الأحيان لا يتمكن الشخص لسبب ما، من تلقي الجرعة الثانية في موعدها.

ويقول، "يمكن تأجيل موعد تلقي الجرعة الثانية لمدة أسبوع أو أسبوعين أو أكثر، في حال وجود مشكلة صحية".

ويضيف، لا يؤثر تأخر تلقي الجرعة الثانية في عملية نشوء الاستجابة المناعية. ولكن كلما حصل الشخص على جرعتي اللقاح في الموعد المحدد، تنشأ عنده الاستجابة المناعية بسرعة.

ويقول، "قوة الاستجابة المناعية ونوعيتها لن تضعف عند التأخر بعض الوقت عن تلقي الجرعة الثانية. لأن المهم هو تطور مستوى المناعة الذي نسعى إليه. ولكن من الأفضل في ظروف الجائحة الالتزام بالمواعيد المحددة، من أجل الإسراع في الوصول إلى مستوى المناعة الخلوية والخلطية المطلوب".

ولكن وفقا لتعليمات وزارة الصحة الروسية، إذا لم يتلقى الشخص الجرعة الثانية خلال فترة نصف سنة مثلا، فعليه الخضوع إلى تطعيم كامل مجددا. أي عليه تلقي الجرعة الأولى مرة ثانية وبعد الفاصل الزمني المحدد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

المصدر: نوفوستي

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