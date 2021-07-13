وجبة خفيفة قد يكون لها "تأثير وقائي" ضد السرطان!

يمكن أن يكون للتغييرات الصغيرة في نظامك الغذائي تأثير عميق على متوسط ​​العمر المتوقع، لأن بعض العناصر تعزز دفاعات الجسم ضد الأمراض المزمنة.

وتستمر الأبحاث في التأكيد على أهمية الأكل الصحي من خلال البحث في مكونات غذائية محددة. وعلى الرغم من أن العلاقة بين النظام الغذائي والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب معقدة، إلا أن بعض العناصر ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة، مثل السرطان. ووفقا لدراسة نشرت في مجلة الطب الطبيعي، فإن الجوز يندرج في هذه الفئة.

وهذه إحدى النتائج الرئيسية من دراسة اتبعت عادات الأكل لدى 7216 فردا.

وقُيّم استهلاك الجوز للمشاركين في بداية الدراسة باستخدام استبيان تردد غذائي شبه كمي مكون من 137 عنصرا تم إجراؤه في مقابلات وجها لوجه من قبل اختصاصي التغذية.

وحُصل على معلومات عن تناول الجوز المبلغ عنه ذاتيا بشكل عام وتناول الجوز على وجه التحديد.

وأبلغ المشاركون عن تواتر وكمية استهلاك الجوز. ولغرض هذه الدراسة، اعتُبر 28 غراما من المكسرات بمثابة حصة واحدة.

وخلال متابعة متوسطها 4.8 سنوات، حدثت 323 حالة وفاة إجمالية، بما في ذلك 81 حالة وفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية و130 حالة وفاة بالسرطان.

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وارتبط استهلاك الجوز بانخفاض كبير في مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب.

ومقارنة بغير المستهلكين، فإن الأشخاص الذين يتناولون أكثر من ثلاث حصص من المكسرات أسبوعيا (32% من المجموعة) كان لديهم خطر وفيات أقل بنسبة 39%.

وكتب معدو الدراسة: "لوحظ وجود تأثير وقائي مماثل ضد أمراض القلب والأوعية الدموية ووفيات السرطان".

وكان لدى المشاركين المخصصين لنظام غذائي متوسطي مع المكسرات، الذين تناولوا أكثر من ثلاث حصص في الأسبوع من بداية الدراسة، أدنى خطر للوفاة الإجمالي.

وتستشهد "هارفارد هيلث" بتحليل عادات الأكل والنتائج الصحية لسكان الولايات المتحدة.

ووجدت الدراسة التي أجريت على مستوى الأمة، أن تناول عدد قليل جدا من المكسرات والبذور كان مرتبطا بزيادة خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري.

وبالنسبة لتلك الدراسة، التي نُشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، اعتمد باحثون من كلية "تافتس فريدمان" لعلوم وسياسة التغذية، على نموذج استخدم بيانات من عشرات الدراسات القائمة على الملاحظة حول النظام الغذائي والصحة، بما في ذلك استطلاعات فحص الصحة والتغذية الوطنية، والتي قدمت معلومات مفصلة عن عادات الأكل لدى الأمريكيين على مدار العقد المنتهي في عام 2012.

وقدروا أنه في عام 2012، كان أكثر من 300000 حالة وفاة بسبب أمراض القلب أو السكتة الدماغية أو داء السكري النوع 2 - حوالي 45% من جميع الوفيات الناجمة عن هذه الحالات - مرتبطة بتناول 10 مغذيات أكثر من اللازم أو القليل منها.

وبالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية المنتظمة إلى إطالة العمر.

المصدر: إكسبريس