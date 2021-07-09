الوكالة الروسية الفيدرالية للطب الحيوي تكشف تفاصل عن دواء كورونا الواعد "مير - 19"

كشفت الوكالة الروسية الفيدرالية للطب الحيوي معلومات أساسية عن الدواء الواعد المضاد لكورونا "مير – 19".

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وأفيد في هذا الصدد بأن فعالية الدواء القصوى ضد مرض "كوفيد – 19" ستكون في أول 2 إلى 3 أيام بعد الإصابة مباشرة.

وهذا الدواء فعال ضد سلالات فيروس كورونا المعروفة، بما في ذلك البريطانية والهندية، ولا تأثير له على الجينات البشرية.

وأشير إلى أنه جرى تقليل تركيز الفيروس 10 آلاف مرة في الحيوانات أثناء التجارب، فيما يخطط للانتهاء من المرحلة الثانية من التجارب السريرية للدواء الروسي "مير – 19" منتصف أغسطس المقبل.

المصدر: نوفوستي