روسيا.. إصدار براءة اختراع لدواء ضد عدوى كورونا

حصلت الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية على براءة اختراع لدواء "مير-19" المستخدم لمنع الإصابة بمرض "كوفيد-19" والعلاج منه، حسبما أوردت الوكالة في بيان، اليوم الأحد.

وأشار البيان إلى أن براءة الاختراع تم منحها لمعهد علم المناعة التابع للوكالة، والذي طور الدواء الجديد بتوجيهات من رئيستها فيرونيكا سكفورتسوفا.

ويتم تناول الدواء الجديد عن طريق الاستنشاق أو عبر الأنف. وأكدت سكفورتسوفا سابقا أن "مير-19" يوقف تكاثر الفيروس ويحمي الإنسان من الإصابة بأشكال خطيرة من مرض "كوفيد-19" أو غيره من أمراض أجهزة التنفس والتي يمكن أن تتطور لدى الإنسان على خلفية إصابته بفيروس كورونا، وذلك دون أن يمس الدواء بجينات الإنسان ومناعته.

وذكرت الوكالة أن انتهاء المرحلة الأولى من اختبارات "مير-19" السريرية كشف أنه آمن ويتحمله الإنسان بشكل جيد، معلنة انطلاق المرحلة الثانية من اختباراته على حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: "تاس"