طبيبة تكشف أخطاء شائعة نرتكبها في التغذية "الصحية"

كشفت الدكتورة ألبينا كوميساروفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية الروسية، المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعا بشأن التغذية الصحيحة.

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وتشير الخبيرة، إلى أن التخلي عن تناول الغلوتين ومنتجات الألبان أو الفواكه، لن يساعد الأشخاص الأصحاء على التخلص من الوزن الزائد، أو تحسين صحتهم.

وتقول مؤكدة، "حمية غذائية من دون فواكه ليس لها أي أساس علمي على الإطلاق".

وتضيف، لا حاجة لإجبار النفس على تناول الطعام بعد الاستيقاظ مباشرة، إذا لم تكن هذه عادة قديمة. عموما إن أحد الأخطاء الشائعة هو الإصرار على تناول مواد غذائية معينة أو رفضها.

وبالإضافة إلى هذا، دحضت الخبيرة الأسطورة الشائعة عن المواد الغذائية التي تسبب زيادة الوزن، بما فيها الحلويات. ووفقا لها فإن الإفراط بتناول الأطعمة وقلة النشاط البدني، يسببان زيادة كتلة الجسم.

المصدر: نوفوستي