طريقة لتخفيض الوزن دون اتباع حمية معينة وتمارين شاقة

كشفت الدكتورة تاميلا أرسينيفا، خبيرة التغذية الروسية، كيف يمكن التخلص من الوزن الزائد بسرعة دون اتباع حمية غذائية خاصة أو ممارسة تمارين رياضية شاقة.

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وتشير الخبيرة، إلى أنه قبل كل شيء من الضروري التحول إلى التغذية الجزئية، التي تتضمن تناول كميات قليلة من الطعام خمس مرات في اليوم. ويجب أن تحتوي الأطعمة على مواد غنية بالألياف الغذائية، الضرورية لتحسين عمل الجهاز الهضمي وتوفر شعورا بالشبع فترة طويلة. كما يجب تناول أطعمة غنية بالبروتينات وكذلك الخضروات والفواكه والثمار.

وتضيف، من الضروري تقليل استهلاك السكر والمشروبات الغازية والكحولية.

وتقول، "عند الامتناع عن تناول هذه المواد يمكن خلال شهر أن يفقد الجسم حتى 5 كيلوغرامات".

وتضيف، "والخطوة الثانية في تخفيض الوزن، هي اتباع نظام صحيح لشرب السوائل. يجب الامتناع عن تناول المشروبات المحتوية على السكر، والاكتفاء بشرب الماء، الذي يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي بنسبة 20%".

وتشير الخبيرة، إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أو حتى المشي، يساعد على تسريع عملية التمثيل الغذائي.

وتقول، "وأخيرا: يجب أن نتعلم عدم "ابتلاع" الإجهاد، بل التحول إلى شيء ممتع، مثل التمارين الرياضية البسيطة ورياضة اليوغا والقراءة والتجوال والتواصل مع الأصدقاء".

المصدر: نوفوستي