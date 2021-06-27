أكثر أنواع السرطان فتكا وعدوانية

عدّد الإخصائي الروسي في العلاج الكيميائي، أندريه بازيليف، أنواع الأورام التي يمكن اعتبارها الأكثر عدوانية.

وقال بازيليف في مقابلة مع القناة الخامسة الروسية: "هناك أنواع من السرطان تعتاد بسرعة على العلاج وتستجيب له بشكل سيئ للغاية، وأهم هذه الأورام السرطانية هي سرطان البنكرياس، وسرطان المرارة، وسرطان الكبد".

ووفقًا للطبيب الروسي يمكن أيضا إدراج سرطان المعدة في هذه القائمة، ولكن تم علاجه مؤخرا بنجاح كبير بفضل تطور التكنولوجيا.

لفت بازيليف الانتباه إلى أن نفس الورم يتطور بشكل مختلف من شخص إلى آخر، وبالتالي، فإن نفس الورم السرطاني قد يكون عدوانيا لدى أشخاص وغير عدواني لدى آخرين.

المصدر: نوفوستي