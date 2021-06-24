منظمة الصحة العالمية تبت في مدى ملاءمة لقاح فايزر بيونتيك للأطفال والقاصرين

خلصت مجموعة خبراء استشارية استراتيجية من منظمة الصحة العالمية إلى أن اللقاح المضاد لكورونا الذي تنتجه شركتي فايزر وبيونتيك مناسب للأطفال بعمر 12 عاما فما فوق.

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وفي هذا السياق، قامت منظمة الصحة العالمية بتحديث إرشاداتها الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا بإضافة بند خاص بالأطفال والمراهقين.

وقال الخبراء في المنظمة إن "المرض لدى الأطفال والمراهقين، كقاعدة عامة، يكون أكثر اعتدالا، مقارنة بالبالغين، لذلك إذا لم يكونوا في مجموعة معرضة بشكل أكبر للإصابة بفيروس كورونا، يمكن تطعيمهم بشكل أقل إلحاحا من كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والعاملين في المجال الطبي".

ورأى خبراء منظمة الصحة العالمية في الوقت نفسه وجود حاجة إلى بيانات إضافية حول استخدام اللقاحات المختلفة المضادة لكورونا بين الأطفال لتقديم توصيات عامة للتطعيم بين الفئات العمرية الأصغر سنا.

وتشير التوصية أيضا إلى أن فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي لمنظمة الصحة العالمية قد خلص إلى أن اللقاح الذي طورته شركتا فايزر وبيونتيك مناسب للاستخدام من قبل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تقوم بتحديث توصياتها حين تظهر أدلة جديدة من البحوث، أو عندما تستدعي الحالة الوبائية إجراء تغيير في السياسات المتبعة.

وفي شأن ذي صلة، أعلنت أناستاسيا راكوفا، نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية يوم الاثنين الماضي، أن التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي بين القاصرين من 12-17 عاما ستبدأ في موسكو أوائل شهر يوليو القادم.

المصدر: تاس