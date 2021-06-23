وكالة الأدوية الأوروبية: الخلط بين لقاحات كورونا آمن وفعال

أكدت وكالة الأدوية الأوروبية أن هناك "أسسا علمية جيدة" تشير إلى أن الخلط بين لقاحات فيروس كورونا "آمن وفعال".

وأوضحت الوكالة أن سبب الأمان والفعالية هو أن "جميع اللقاحات المعتمدة تعمل بطريقة مماثلة وذلك عن طريق تحفيز الاستجابة المناعية للبروتين الموجود في كوفيد-19"، وأن "البيانات المبكرة من إسبانيا وألمانيا، تشير إلى استجابة مناعية مرضية ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة".

يذكر أن إسبانيا وألمانيا وفرنسا بين الدول التي اختارت تقديم لقاح يعتمد على تقنية RNA لاستخدام لقاحي "فايزر" و"موديرنا" كجرعة ثانية للأشخاص الأصغر سنا الذين تلقوا الجرعة الأولى من "أسترازينيكا".

كما يتم إجراء تجارب مماثلة في المملكة المتحدة، حيث يتم المزج بين لقاحات كوفيد-19، وأظهرت النتائج الأولية أن التفاعلات الخفيفة مثل الصداع والأعراض الشبيهة بالإنفلونزا أكثر شيوعا عند الخلط بين اللقاحات.

وقالت الوكالة إنها تنتظر نتيجة هذه التجارب الجارية على أن تتم مراجعة البيانات عندما تصبح متاحة، مضيفة: "حاليا لا يمكن تقديم توصيات نهائية بشأن استخدام لقاحات مختلطة".

المصدر: "بوليتيكو"